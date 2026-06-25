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記憶體族群復活聚人氣 台股收漲211點、台積電收平盤

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股25日收盤上漲211.66 點，漲幅0.46%，終場以46,255.26點作收，成交量1兆3,093.94億元；台積電（2330）收平盤價2,390元。記者曾原信／攝影
台股25日收盤上漲211.66 點，漲幅0.46%，終場以46,255.26點作收，成交量1兆3,093.94億元；台積電（2330）收平盤價2,390元。記者曾原信／攝影

台股25日收盤上漲211.66 點，漲幅0.46%，終場以46,255.26點作收，成交量1兆3,093.94億元；台積電（2330）收平盤價2,390元。

大盤指數今日游移在5日與10日均線之間，美光財報與前瞻引領台股今日記憶體族群反彈，不過，盤中仍見賣壓出籠，盤中漲幅收斂；買盤轉進傳產類的塑膠、水泥、食品、貿易百貨、居家生活及金融類股；個股方面，盤中見到資金進駐欣興（3037）、台塑（1301）、大立光（3008）、國巨*（2327）及兆豐金（2886）等權值股，股價漲幅相對較大。

今日成交金額大且走高為：國巨、南亞科（2408）、華邦電（2344）、景碩（3189）、南電（8046）、欣興、合晶（6182）、世界先進（5347）及臻鼎-KY（4958）；成交金額大且疲軟者則為：力積電（6770）、旺宏（2337）、健策（3653）、日月光投控（3711）、力成（6239）、友達（2409）、台燿（6274）、穩懋（3105）及奇鋐（3017）。

第一金投顧表示，台股資金近日由高評價成長股急速撤退至低基期防禦板塊的轉折邏輯，顯示市場在面臨系統性風險時，法人資金的避險與估值校準意識逐漸浮現；技術面上，盤勢正回測雙周線、月線與4萬5千點關卡是否能延伸多頭格局，仍需觀察後續走勢；若跌破後無法迅速站回，屆時恐將使盤面拖入整理甚至轉空格局。

核心選股策略上，現階段應秉持長線保護短線、嚴控資金成數的法人操作邏輯。針對引領產業趨勢的半導體先進封裝、AI伺服器與電子零組件等科技主軸，儘管短線面臨估值修正，但中長線成長動能無虞，可採取買黑不買紅的逢回承接策略，耐心等待股價量縮築底並回測季線等重要中長期支撐時，再行分批少量布局，切忌於盤中急拉時追高。

近期受惠避險資金簇擁的族群與部分低基期傳產材料股，需留意其題材延續性，若量能無法溫和放大則不宜過度追價。針對遭外資大舉倒貨且面臨獲利回吐壓力的光通訊、矽晶圓及部分高檔破線的電子中小型股，在籌碼面尚未徹底沉澱前，應嚴格落實停看聽，果斷避開破底風險。整體操作應摒棄純題材炒作，焦點回歸具備實質獲利保護與AI資本支出紅利的硬體核心，方能在此波劇烈震盪中穩健保泰。

台股 台積電 兆豐金

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