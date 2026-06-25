開盤暴衝、盤中抽搐！台股像極了「急性心肌梗塞」

台股24日重摔逾千點後，今日早盤雖一度跌深強彈，不過市場賣壓仍不輕，盤中一度急速收斂漲點回測平盤，後在搶短買盤挺進下再度上漲，截至午盤，整個分時走勢圖像極了「急性心肌梗塞」的心電圖。

台股今日早盤受到美光財報大好、及台積電（2330）ADR反彈刺激，大盤一開盤就直接「心跳飆高」、直接大漲296點，隨后急速暴衝741點、來到46,785點。以心電圖對照，宛若出現一根極高、極陡峭的 R波（巨大突波）。

由於早盤第一波多頭攻勢又急又陡，從心電圖來看，市場專家解析這不是正常的突波，而是類似「R-on-T 現象」，也就是心臟在心室尚未完全舒張時，突然遭到致命的異位電訊號刺激，通常是「惡性心律不整」前的極端危險訊號。

果然，指數衝到最高點後，受制於5日均線（46,754點）反壓，多空開始劇烈拉鋸，雖然台積電、南亞科（2408）、華邦電（2344）等強彈為台股注射強心針，但高位階AI股與市場賣壓則頻頻拖後腿，使指數在46,400點至46,650點來回攻防。對照心電圖，宛如心房盲目抽蓄，病人此時通常會感到極度胸悶與呼吸困難。

10點13分後，多頭撤守，空方大舉進攻，指數漲點快速收斂並急速下墜，最低來到46,048點，出現心電圖上的S波，雖驚險守住平盤，但後續反彈相對無力，指數最高僅來到46,374點，形成心電圖上的「ST段嚴重下壓」。

市場專家比喻，今日台股至午盤的分時走勢圖，簡直就是經典的「心室顫動前兆，合併嚴重的急性心肌梗塞後遺症」。後續能否持續走揚，就要看有沒有電擊器（如國家隊或外資大單）使心跳正常運行。