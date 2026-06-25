富邦證券輔導 TLC BioSciences Corp. 6月26日登錄興櫃

富邦證券輔導的TLC BioSciences Corp.（TLC-KY）（7924），將於6月26日登錄興櫃交易，正式進軍資本市場。TLC-KY深耕脂質奈米粒（LNP）藥物遞送技術近30年，專注於創新奈米醫藥產品研發，業務模式涵蓋授權合作、權利金收入及自主銷售，產品布局橫跨感染症、腫瘤、疼痛管理、代謝疾病及自體免疫等醫療領域，具備完整且具競爭力的產品組合。

富邦證券副總經理徐傳禮表示，近年全球生技醫藥產業聚焦於疼痛管理、代謝疾病治療及自體免疫等高成長領域，帶動國際授權合作及併購交易持續升溫。其中，代謝疾病與自體免疫CAR-T已成為全球大型藥廠重點投資方向；此外，非鴉片類止痛藥與骨關節炎疼痛治療市場，亦因人口老化與醫療需求提升而持續擴大。TLC-KY產品線涵蓋多項具發展潛力治療領域，有望進一步挹注公司未來營運動能。

TLC-KY執行長葉志鴻表示，公司已建立涵蓋上市、後期臨床及次世代產品完整布局。其中，抗真菌藥物及抗癌藥物已於台灣取得藥證並完成授權銷售，且抗真菌藥物已送件申請美國及歐盟上市許可，有助於拓展國際市場。在後期臨床方面，術後疼痛新藥亦將完成美國第三期臨床試驗，骨關節炎疼痛治療藥物也同步進入美國及日本第三期臨床試驗。另外，長效型瘦瘦針GLP-1則規劃於今年底向美國提出臨床申請。

在資金規劃方面，TLC-KY已完成新一輪的募資，並引進國家發展基金及數家大型國際藥廠成為長期策略投資人。截至2026年5月底，公司現金及約當現金達新台幣17.69億元，資金體質穩健，有助於支應後續臨床研發、產品商業化及全球市場的拓展。

展望未來，TLC-KY將持續以自主研發之LNP技術平台為核心，推動既有產品臨床開發與全球布局，並積極拓展國際授權及策略合作機會。隨著已上市產品持續挹注營收及多項產品陸續邁向關鍵里程碑，預期將為公司帶來穩健且具成長性的長期發展動能。