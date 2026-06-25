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台股閃現56千金創紀錄！川湖等5檔刷天價 卻有1檔殺跌停

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股早盤一度閃現56檔千金股，刷新市場歷史新紀錄。(記者余承翰／攝影)
台股早盤一度閃現56檔千金股，刷新市場歷史新紀錄。(記者余承翰／攝影)

台股25日早盤一度閃現56千金，再度改寫台股歷史新紀錄，其中，川湖（2059）、聖暉*（5536）、旺矽（6223）、藥華藥（6446）、南電（8046）更紛紛刷新盤中歷史最高價！

在千金股戰場中，今日人氣最旺的當屬被動元件龍頭國巨*（2327）。美系外資近日發布最新報告看好國巨，指出其定價權來得比預期更快、更強，下半年直接客戶報價平均大漲30%至40%，遠超原本預期的10%至20%。外資更預估，2026與2027年MLCC綜合平均售價將分別大漲30%與67%，基本情境下，2027年底MLCC毛利率可望達50%。

另一匹高價黑馬則是伺服器滑軌廠川湖，股價與營運同步創下新高。由於5月營收年增達172%超預期，加上AI需求遍地開花，產品橫跨GPU、CPU及TPU等多元領域，美系外資大舉調高川湖2026至2028年的獲利預估，並將目標價從4386元，一舉調高至7,664元，激勵股價強勢表態。今日盤初一度寫下7,560元新天價，但盤中調節反壓增強翻黑。

觀察今日高價股整體表現，旭隼（6409）盤中強勢漲停，成功鎖住千元大關，南電、欣興（3037）、愛普*（6531）也一度亮燈，漢唐（2404）、大立光（3008）、力旺（3529）等同步走強。此外，創高族群除川湖、南電外，還包括聖暉、藥華藥與旺矽，不過旺矽隨後翻黑，環球晶（6488）也因沒站穩千元關卡，讓盤面千金股數暫時回落至55檔。

然而，近期漲勢剽悍的聯友金屬-創（7610），在22日衝上2,545元新天價後顯露疲態，今日盤中更一度下殺跌停並跌落5日線。加上台積電（2330）、聯發科（2454）等電子權值要角開高走低，大盤漲點一度縮水至僅剩5.1點，顯示千金股在改寫歷史之際，多空交戰也同步進入白熱化。

台股 旺矽 國巨

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