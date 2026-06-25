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外資上修創意評等及目標價 CPO 是另個成長亮點
美系大行5月將創意（3443）美系升評升目標卻又降評後，6月又升評回到優於大盤 / 加碼（OW），同時上修2027-2028年每股稅後盈餘（EPS）至124.4/189.5元，給予明（2027）年45xPE評價，同步升目標。
券商最新的AI供應鏈追蹤報導顯示，創意已向台積電（2330）預訂明年約6萬片CoWoS晶圓產能，這隱含有更多的新專案。預期明、後年有三至四家客戶可貢獻達到10億美元營收規模。其中包括Google、Tesla、Meta（或其他新的美國 CSP）及中國大陸ADAS客戶。
美系大行表示，CPO會是另個成長亮點，創意宣布與Lightmatter合作，將Lightmatter的Passage CPO平台整合至其ASIC設計中。券商同時預期創意未來也可能在台積電COUPE技術上深化合作，或直接取得光學設計相關 IP/ PDK 授權。
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