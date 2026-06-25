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美光毛利衝86%引爆記憶體！南亞科、華邦電強彈 旺宏翻黑壓抑族群漲勢

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
記憶體大廠美光（Micron）最新財報淨利飆升近15倍，股價於盤後狂飆16%。利多激勵台股記憶體族群25日早盤群起響應，南亞科（2408）、華邦電（2344）一度強攻逾7%。圖為華邦電中科廠。圖／華邦電提供
記憶體大廠美光（Micron）最新財報淨利飆升近15倍，股價於盤後狂飆16%。利多激勵台股記憶體族群25日早盤群起響應，南亞科（2408）、華邦電（2344）一度強攻逾7%。圖為華邦電中科廠。圖／華邦電提供

AI狂潮再度引爆半導體市場！記憶體大廠美光（Micron）最新財報淨利飆升近15倍，股價於盤後狂飆16%。利多激勵台股記憶體族群25日早盤群起響應，南亞科（2408）、華邦電（2344）一度強攻逾7%。然而，受到部分電子權值股盤中壓回影響，記憶體類股漲幅隨之收斂。

在美光財報部分，受惠高頻寬記憶體（HBM）與資料中心需求噴發，上季營收衝上415億美元，年增3.5倍；單季淨利由19億美元跳升至282億美元，經調整後每股盈餘達25.11美元。美光更釋出超驚豔財測，預估第4季營收達500億美元、毛利率上看86%，引爆美股盤後晶片股集體狂歡，SanDisk、威騰、希捷盤後皆大漲逾9%。

這股多頭氣勢迅速蔓延至台股，大盤25日開高後一度急拉741.85點。記憶體族群成為反攻急先鋒，南亞科、華邦電早盤強漲逾7%，雙雙觸及5日線，創見（2451）、群聯（8299）、品安（8088）、宇瞻（8271）、晶豪科（3006）等個股也同步紅通通。

不過，隨後因日月光投控（3711）、台達電（2308）、聯發科（2454）等電子權值要角開高走低，台積電（2330）盤中甚至一度壓回平盤，導致大盤漲點一度蒸發到僅剩5.1點，這也讓獲利回吐賣壓湧現，記憶體族群漲幅應聲收斂。

其中，旺宏（2337）與「美國量子國家隊」核心IBM合作長達20年，共同研發的相變化記憶體（PCM）已導入IBM的AI晶片，市場看好其將成為川普全力衝刺量子商機的大贏家。儘管前一日旺宏對抗大盤重挫、力守5日線，但25日開高衝至179.5元後，卻一路震盪向下，盤中跌幅擴大至5%並回測10日線，也拖累力成（6239）、力積電（6770）等近半數個股隨之翻黑。

整體而言，短線記憶體族群雖受美光財報激勵，但仍受大盤震盪與題材輪動影響，後續仍須觀察報價與AI需求延續力道。

華邦電 南亞科 旺宏 美光

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記憶體行情持續了一年多，走勢卻是越來越猛。美光今年股價漲幅超過700%，5月單月漲幅就達87.76%一度創新高破千，市值突破1兆美元。6月24日美光將公布2026財年Q3財報，這也是整個AI記憶體產業的半年成績單，並看出台灣相關業者目前在什麼狀態。

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