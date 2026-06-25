外資史上最大賣超發威！大盤指數溜滑梯 一度僅剩漲5點

台股25日雖然開高，並一度大漲741.85點，但仍不敵賣壓，盤中下滑至46,048.7點，僅剩上漲5.1點，再度面臨4萬6保衛戰，隨後指數出現反彈，盤中上漲約200點。但櫃買指數已率先翻黑，於平盤下震盪。

美股四大指數昨日僅道瓊收紅，那斯達克、費城半導體指數分別小跌0.43%、0.18%。不過在美光（Micron）和高通（Qualcomm）展望樂觀的激勵之下，那斯達克100期指轉而上漲逾1%，標普500指數期指上漲0.4%。

台股ADR部分，台積電（2330）ADR漲1.02%、聯電（2303）ADR大漲6.91%、日月光（3711）ADR漲3.95%，台積電盤中小漲0.42%，回升至2,400元；聯電上漲逾1%，站上180元，但日月光投控走跌，盤中下跌近3%

儘管台股今日以46,339.68點開高，並一度大漲超過700點，但10點左右出現賣壓，指數急跌至46,048.7點，僅較昨日收盤上漲5.1點，差點翻黑。

外資昨日大賣1,774.03億元，創史上最大單日賣超金額，自營商總計也賣超364.86億元，僅投信買超33億元，三大法人共賣超2,105.89億元。外資期貨空單也持續增加，昨日大增7,103口，未平倉期貨空單來到83,605口。