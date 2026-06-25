美光財報報喜！台股早盤衝高 記憶體雙雄領軍大漲

美光最新財報優於市場預期，並釋出記憶體需求延續至2027年後的樂觀看法，帶動台指期夜盤回升，台股25日早盤開高走揚，一度衝上46,785點，隨後在高檔震盪。

記憶體族群成為盤面焦點，南亞科（2408）早盤最高攻上483元，盤中暫報471.5元，上漲28元，漲幅6.31%，成交量4.89萬張；華邦電（2344）同樣買盤積極，早盤最高達222.5元，盤中暫報215.5元，上漲10.5元，漲幅5.12%，成交量9.7萬張。兩檔合計成交金額已逾443億元，成為今日多頭資金集中標的。

美光FY2026年第3季財報表現亮眼，營收達414.56億美元，優於市場預估的356.31億美元；調整後每股盈餘25.11美元，也高於預期的20.49美元。分業務來看，雲端儲存收入137.69億美元、核心數據中心業務收入115.24億美元，均高於預期，顯示AI資料中心與高階記憶體需求仍維持強勁；毛利率達84.9%，也優於市場預估的81.83%。

美光並預估第4季營收將達490億至510億美元，高於分析師預估。公司指出，在AI資料中心需求帶動下，記憶體市場需求仍明顯高於供給，供應吃緊情況可能延續至2027年後，激勵美光盤後股價大漲約15%，也帶動市場重新聚焦DRAM、HBM與伺服器記憶體供應鏈。

市場人士指出，美光財報被視為檢驗AI與記憶體景氣熱度的重要風向球，這次財報與展望同步報喜，強化投資人對DRAM、HBM及雲端資料中心需求的信心，也帶動台股記憶體指標股率先表態。