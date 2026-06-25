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載板三雄火力全開 南電、欣興早盤亮燈

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導
欣興楊梅廠區外觀。記者尹慧中／攝影
欣興楊梅廠區外觀。記者尹慧中／攝影

ABF載板族群25日成為台股盤面強勢焦點，欣興（3037）、南電（8046）、景碩（3189）同步大漲，買盤明顯回流載板三雄。受惠AI GPU、ASIC、伺服器CPU與交換器需求持續升溫，市場對ABF載板供需吃緊題材再度大力按讚。

欣興早盤攻上1,020元漲停價，暫報1,010元，上漲79元，漲幅8.49%；南電同樣觸及1,045元漲停價，暫報1,035元，上漲82元，漲幅8.60%；景碩同步走強，暫報789元，上漲50元，漲幅6.77%。三檔早盤合計成交金額已逼近500億元，成為多頭資金最集中族群之一。

AI需求推升ABF載板供需吃緊，外資看好欣興、南電後市表現；其中，ABF載板關鍵上游材料T-glass供應短缺，加上AI GPU、ASIC及伺服器CPU需求強勁，推升市場對2026年至2028年供需缺口擴大的預期。外資認為ABF載板產業已由買方市場轉向賣方市場，AI晶片與雲端服務供應商為確保未來產能，積極簽訂長約鎖量，並帶動欣興、南電等載板股評價重估。

法人觀察，這波載板行情不只反映短線題材，而是市場重新定價AI伺服器供應鏈中的關鍵零組件。隨高階AI晶片對大尺寸、高層數ABF載板需求快速放大，供給端又受材料與產能限制影響，載板族群成為繼記憶體、先進封裝後，台股AI供應鏈中另一條受到資金追捧的主線。

南電 欣興 ABF

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