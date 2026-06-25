美光股價暴漲...台灣供應鏈還能追？專家點名看好「力積電、力成」：產業估值不算過熱

＊原文時間6月17日。

記憶體行情持續了一年多，走勢卻是越來越猛。美光今年股價漲幅超過700%，5月單月漲幅就達87.76%一度創新高破千，市值突破1兆美元。

6月24日美光將公布2026財年Q3財報，這也是整個AI記憶體產業的半年成績單，並看出台灣相關業者目前在什麼狀態。

記憶體第三龍頭 為何比比三星、SK海力士更受關注？

從AI伺服器需求持續爆發之後，各大記憶體廠產能重心紛紛轉向HBM，而全球HBM由SK海力士、三星、美光寡占，合計市占率超過九成。

不過雖然龍頭是SK海力士，再加上三星總和市佔更大，但三星是多角化巨頭，手機、家電、晶圓代工全包，記憶體只是其中一塊，又只在韓國交易所掛牌上市；SK海力士則是直到2026年8月，才會在美國發行存託憑證。

相比之下，美光目前唯一能在NASDAQ直接買進的「純記憶體股」，每季財報更是直接的記憶體產業風向儀。

這也解釋了為何每次美光發布財報，連三星的股價都會隨之波動。加上美國晶片法補貼只流向本土廠商，美光受惠於美國國家隊政策光環，地緣政治溢價也持續存在。

純粹以產業現況來說，SK海力士最早做好HBM4，也獲得輝達最多訂單。

美光本來被認為沒份額，分析機構SemiAnalysis甚至曾預測美光在Vera Rubin平台的HBM4初期訂單份額為零，今年卻追上並開始出貨，這就是為什麼美光股價繼續漲的原因。

3月時，美光公布優於市場預期的2026財年Q2財報：營收達238.6億美元，年增近200%，EPS 12.20美元大幅超越預期的9.31美金；專為Nvidia Vera Rubin設計的36GB HBM4正式量產出貨，加上同月納入S&P 100指數，被動基金強制建倉。

而後Wolfe Research將目標價從550美元一口氣上調至1,250美元，韓媒披露美光HBM4爬坡速度為HBM3兩倍；以及HBM4E基礎晶粒委外台積電的消息，讓市場確認美光不再執著於自製，技術路線更靈活，美光不再是市場落後者。

AI只用HBM 台股的空間在哪裡？

雖然台灣的記憶體業者並沒有直接生產HBM，但記憶體晶圓廠的邏輯很殘酷：同一塊12吋晶圓，今天拿去做HBM，就排擠掉了DRAM或NAND；供給收縮後，價格就會上漲。

而客戶預期漲價後，就會提前大量下單；廠商看到訂單暴增，更進一步確認供應吃緊的預期，形成自我強化的循環。

也就是說，即便HBM只是記憶體市場的其中一個品項，卻能帶動整個記憶體族群同步走高。

更別說AI伺服器裡不只有HBM，CPU主機板需要DDR5標準DRAM，儲存層需要企業級NAND SSD，就連邊緣推論裝置也需要LPDRAM。蓋一座資料中心，四種記憶體全部都要。

這從美光Q2財報便能佐證，行動與客戶端毛利率高達79%，甚至超越雲端記憶體的74%，就是因為旗艦手機搭載12GB以上DRAM的比例從一年前不到20%暴增至近80%，帶動單機記憶體均價大幅提升。

雖然美光在台灣的產能已佔全球總產能六成以上，但真正吃到 HBM行情，而非隨著記憶體全面上漲的台股，除了台積電，主要則力積電與力成。

這條供應鏈不只是概念，而是有實際月營收追蹤的現場訊號。這些台廠的成長，跟上美光的腳步了嗎？

力積電（6770）：最直接、也最難評估

美光今年一月以18億美元收購力積電銅鑼的P5晶圓廠，不僅是美光加速擴充DRAM產能的關鍵布局，更象徵台美半導體合作進入新階段。

不僅能改善力積電財務體質，更重要的是藉此進入美光DRAM供應鏈，並間接受益於AI記憶體景氣

從月營收來看，2026年成長加速：1月年增26%、3月28%、4月32%、5月跳升至59%。

剔除P5廠出售的一次性利益後，核心業務毛利率從去年同期12%提升至22%，產能利用率從73%回升至88%，需求是真實拉動。

但從Q1財報來看，扣除掉P5出售的一次性利益，核心EPS約僅0.5~0.7元，還難以直接判讀。

正確的追蹤指標是「不含P5廠的核心毛利率」與月營收加速趨勢。若Q2核心毛利率能維持22%以上、月營收年增持續擴大，才是真正的基本面支撐。

力成（6239）：漲幅相對溫和，但故事正在升級

力成是美光主要的封測協力廠，提供DDR4以下與HBM先進封裝服務。

短期是DRAM封測拉貨動能持續、eSSD需求高檔；中長期則是從傳統封測往HBM封測升級，這個轉型一旦落地，毛利率結構將出現質變。

今年以來月營收穩定年增30–43%，走勢比力積電更平穩，但今年股價相對力積電保守。

值得注意的是，1Q26法說會出現一個過去少見的表態：「因應HBM市場逐步擴大，正積極強化製程技術與量產能力。」HBM封測的客戶名單極短，這句話的指向性很明確。

「6月24後 美光還會再漲嗎？」

美光Q3財報的市場預期極高：EPS 19.72美元（年增932%）、營收343億美元，選擇權市場已將財報後雙向波動定價在±20%，代表美光股價已充分反映樂觀預期，財報當天的波動對台股投資人的意義，是確認台廠訂單能見度訊號，而不是入場機會。

不過，記憶體是景氣循環股，不能直接以本益比來評估股價，較有意義的指標是前瞻本益比（forward P/E）或本益成長比（PEG）。

以美光而言，目前（2026/6）的本益比為51.34，但前瞻本益比為10.99、PEG為0.37，代表以獲利成長速度的角度來看，現在的估值並不算過熱。

在法說會上另外要追蹤的三件事則是：美光對台灣供應鏈的訂單展望說了什麼？若CEO在法說會上明確提到產能擴張加速、HBM爬坡進度超前，力積電與力成的後續月營收就有了更強的基本面支撐。

其二，HBM4E的時程有沒有更新？2027年量產是現在的市場共識，若有提前的訊號，台積電的CoWoS產能布局與力成的HBM封測升級都會跟著重新定價。

最後，AI需求的能見度還有多長？美光CEO過去幾季的措辭從「樂觀」變成「非常樂觀」，若這次轉為謹慎，整條供應鏈的評價都需要下修。

隱藏題材：AI浪潮的下一步 機器人？

在美光亮眼的財報數據後，這一頁投影片卻很少被提起。記憶體作為景氣循環股，這次被AI帶起之後，下一步呢？

美光CEO在「車用與嵌入式」業務直接點名的是「機器人」，人形機器人對記憶體有兩個特殊要求，耐震耐溫、低功耗，都是美光在車用記憶體（LPDDR5、LPCAMM）上長期深耕的技術方向。力成的車用記憶體封測技術本來就是為高規格、高可靠性應用設計的，未來機器人記憶體封測的訂單，最可能的承接者就是這類已有車用認證的封測廠。

不過，對台股來說，機器人市場還在早期，這是長期估值的護城河敘事，說明美光為下一個需求週期先鋪了什麼梗，但這是5年以上的長期視角，短期沒有操作意義。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：股價單月漲八成一度破千，美光都還不算貴？6/24 財報三重點，力積電、力成怎麼看