美光財報好到爆炸 記憶體用 PCB 需求可望同步受惠趨勢

美光昨晚公布財報好到爆炸，不僅財報毛利率84.9%居美國企業之冠、大幅超越市場預期，展望也一片樂觀，法人看好，記憶體需求穩健成長，記憶體用PCB需求可望同步受惠趨勢主要供應商健鼎（3044）以及DDR5 及相關 DRAM 模組的SMT/PCBA廠商台表科（6278）皆沾光。

展望未來，健鼎日前提到，各應用產品中伺服器及記憶體相關產品需求強勁，訂單能見度已拉長至下半年，PCB大廠多數朝GPU、ASIC高階AI伺服器供應，一般伺服器訂單已明顯外溢至健鼎，加上記憶體模組用板報價已逐步反應金價，二者訂單成長力道明顯優於原市場預期。

健鼎今年五月合併營收約為新台幣86.54億元，較創新高的四月營收82億月成長5.5%，與去年同期的59.05億元年成長46.6%。連續兩個月改寫單月歷史新高。

健鼎累計今年1~5月合併營收為378.19億元，和去年同期的293.95億元相比，年成長率28.7%。

至於台表科先前提到，公司2026年預計會增加10條線，2026年營收目標力拚年增5-10%；觀察終端應用，記憶體最好，至於面板和美系客戶上半年出貨狀況優於先前預期。