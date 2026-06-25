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美光報喜救AI！台積電領軍反攻 台股早盤一度強彈近750點、觸及5日線

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台積電領軍反攻，台股早盤一度強彈近750點、觸及5日線。記者曾原信／攝影
台積電領軍反攻，台股早盤一度強彈近750點、觸及5日線。記者曾原信／攝影

台股25日開盤上漲296.08點、報46339.68點，隨後在台積電（2330）領軍五大權值股聯袂彈升，加上南亞科（2408）帶隊記憶體族群強勢表態之下，大盤漲點一度急拉至近750點、達46,785.45點，觸及5日線。群創（3481）、力積電（6770）、友達（2409）交投火熱。

美股四大指數昨夜僅道指收高，大型科技股續遭調節，拖累那指、標普500指數及費半指數同步收黑。市場關注聯準會政策動向之際，美光於盤後公布超預期財測，股價聞訊飆升逾10%，加上高通釋出樂觀展望，帶動半導體族群信心回溫。台股ADR則表現強勢，台積電ADR漲1.02%、聯電（2303）ADR大漲6.91%、日月光（3711）ADR漲3.95%，激勵台指期夜盤反彈503點、至46,910點，為台股今日止跌回穩增添動能。

盤面上，五大權值股開盤聯袂開高。台積電開高20元、報2,410元，台達電（2308）開2,060元、鴻海（2317）開260.5元、聯發科（2454）開4,400元、日月光投控開679元。

類股方面，玻陶、塑膠、其他電子、通信網路等漲幅居前，營建、造紙、資訊服務等相對疲弱。

回顧台股24日表現，集中市場指數下跌1,057.05點、跌幅2.24%，收46,043.60點，成交值達1.45兆元。三大法人大舉賣超2105.9億元，包括外資賣超1774.03億元、投信買超33億元、自營商賣超364.86億元。

法人指出，台灣受惠AI投資浪潮，第1季經濟成長率衝上14.55%、全年預估上修至9.64%，基本面仍強勁。隨油價回落、通膨壓力緩解，AI基建需求持續擴張，記憶體、被動元件、功率半導體及先進封裝等供應鏈可望受惠。不過，融資餘額攀升、AI股評價偏高，短線震盪恐加劇，操作宜避免追價，採分批布局因應。

台積電 美光 台股

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