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ABF 載板供給續吃緊！欣興、景碩、南電迎成長契機

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

隨Agentic AI應用快速擴展，AI伺服器需求已由GPU、ASIC進一步延伸至CPU領域，帶動ABF載板需求持續升溫。市場看好高階運算與AI應用滲透率提升下，ABF供給吃緊，欣興（3037）、景碩（3189）、南電（8046）後市可期。

隨著Agentic AI成為2026年電子產業主軸，AI運算架構也由過去GPU主導，進一步擴展至CPU需求。在新架構下，GPU負責推論與資料生成，CPU則肩負Agent間工具調度與控制功能，帶動一般伺服器需求明顯升溫。

法人預估，2026年通用型伺服器（general server）出貨量將由原先預估的1,601萬台、年增5%，上修至1,784萬台、年增17%，顯示CPU產品長線成長動能與評價提升空間浮現。

此外，法人看好ABF需求熱潮可望延續至2028年，欣興在高階ABF技術能力僅次於龍頭廠Ibiden，且公司同步布局CPO、光通訊mSAP、玻璃核心載板與CoWoP等先進技術領域，隨相關應用逐步發酵，後續營運成長動能可期。

展望2026年，法人預估，景碩在美系AI客戶CPU載板供貨比重，將由目前約10%大幅提升至50%，帶動ABF產能稼動率由86%提升至95%。長線來看，景碩日前宣布辦理私募，引進包括台系晶圓代工廠、美系CPU大廠及美系高速傳輸晶片設計商等策略投資人，市場看好其可望進一步打入先進封裝供應鏈。

南電方面，法人指出，就客戶屬性而言，南電主要聚焦美系 CPU廠商以及美系高速傳輸晶片商，就終端產品而言屬於中階產品，並認為受惠AI需求由GPU、ASIC擴散至CPU有利南電稼動率由75-80%提升至90%以上，後市可期。

ABF 景碩 欣興 南電

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