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外資力挺聯發科 目標價喊6,500
聯發科（2454）各項業務火力全開，外資法人紛紛調高目標價。在最新一波上調熱潮中，瑞銀證券將目標價由5,500元上調至6,500元，為法人圈最高；摩根士丹利證券（大摩）也將目標價由5,088元上調至5,588元。
瑞銀半導體產業分析師林莉鈞用「所有汽缸全面點火」為標題，預期聯發科將受惠於產品漲價、Google TPU 專案、智慧手機系統單晶片（SoC）與新興應用的推動，今年第4季起將快速成長。
林莉鈞預期，聯發科9月起產品價格可能全面調漲5%–10%，主要是因為先進製程、後段封測、載板等成本上升。其中，智慧手機SoC與平板等使用先進製程的產品漲幅可能接近10%，成熟製程產品可能僅調漲約5%。
林莉鈞預估，聯發科第3季營收季增1%，毛利率46.1%，主要受惠於智慧手機需求趨於穩定加上漲價初步效應；第4季起營收季增41%（高於市場共識預估的季增36%）。
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