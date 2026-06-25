台股陷「估值卸妝」陰霾 外資瘋狂提款…賣超史上最大量

台股昨（24）日驚陷「估值卸妝」陰霾。在指數漲多後評價湧現修正壓力，外資瘋狂提款，單日大賣台股1,774億元刷歷史紀錄，台積電（2330）亦爆發恐慌性拋售潮，衝擊指數狂瀉千點，終場大跌1,057點、收46,043點，跌幅2.2%，雖失守5日均線，但驚險守穩46,000點大關。

美光在財報公布前夕股價重挫，市場對AI題材估值過高的疑慮升溫，使台股隨日、韓股同步爆發恐慌性拋售潮，期貨外資未平倉淨空單更大增至83,605口，創歷史新高紀錄。觀察技術面，大盤不僅跌破5日線，更回補周一（22日）多方缺口，近兩日追價買盤全數套牢。

盤面上，高價權值股成為外資全面提款的重災區，台積電、聯發科（2454）、台達電（2308）、日月光（3711）、台光電（2383）、欣興（3037）、鴻海（2317）等都全面下跌。其中，台積電尾盤遭外資大舉摜壓，目前持股比率跌破七成降至69.8%，昨日賣超金額928.3億元史上最大，居所有上市櫃公司之冠。

觀察台積電主要賣超券商，賣超金額前十大中有九家為外資，以高盛賣超261.3億元最多，瑞銀、摩根士丹利、野村賣超金額介於114.7至131.6億元之間，摩根大通則大砍89.2億元，國際資金撤出力道猛烈。台積電終場以當日最低價2,390元作收，重挫100元，跌幅達4%，失守5日線。

三大法人昨日共計賣超台股2,105.9億元，金額為史上最大。其中外資賣超1,774億元，創下單日賣超金額歷史新高，短短兩個交易日，累計賣超2,160.1億元；投信買超32.9億元，連二買、累計買超105.3億元；自營商賣超364.8億元，連二賣、累計賣超534.7億元。八大公股行庫逢低護持，買超393.8億元，連二買、累計572.7億元。

市場氛圍雖急速轉空，但法人指出，根據過往歷史經驗，大盤單日盤中大跌超過千點共19次，後續5、10、20、40及60日平均漲幅分別達3.9%、5.1%、8.2%、15.6%、21.76%，且平均上漲機率均逾九成，因此法人認為，台股這波急挫若投資人逢低承接，中長線多仍回歸正報酬。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國、台新投顧總經理黃文清表示，台股因短線乖離過大而拉回。建議以分批布局AI績優權值股為首選，保持適度資金彈性，避免過度槓桿；長線則可留意台積電及先進製程、高速傳輸、載板與PCB、功率半導體、高殖利率族群。