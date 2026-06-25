台塑四寶除息秀接力登場 台塑、南亞除息行情可期

台塑四寶除息秀接力登場，成為市場近期關注焦點。台化（1326）昨（24）日除息立即完成填息，台塑將於30日、南亞（1303）則預計在7月8日接棒除息。法人認為，下半年產業復甦題材加持，受惠於電子材料與AI應用帶動的高值化轉型效益，再加上配息規模不大、填息壓力相對較小，除息後有望跟進填息。

台塑化（6505）於23日率先除息，每股配息1.2元，雖首日陷入貼息，不過昨日股價強勢反彈，盤中已完成填息；台化則於昨日接棒除息，每股配發現金股利0.6元，除息後參考價為52.5元。昨日開盤不久即順利填息，更以漲停亮燈鎖死至終場，氣勢強勁。

台塑（1301）將於6月30日除息，配息0.5元；南亞則於7月8日壓軸登場，配息0.8元。隨著台塑化及台化順利完成填息，台塑股價也走強，昨日股價以54.5元亮燈收盤；南亞則因先前連日大漲，昨日盤中股價震盪，漲停後又拉回，收盤漲幅0.97%。法人認為，台塑集團基本面受惠於石化供需復甦、電子材料轉型有成，隨著產業基本面好轉，填息行情應頗具看頭。