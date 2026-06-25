內資護盤 櫃買V型反轉

美股因AI題材估值疑慮全面回檔，引發台股恐慌性拋售，昨（24）日加權指數崩跌逾千點，為歷史第八大單日跌點，外資單日賣超也刷新歷史最大紀錄。然而，大盤血流成河之際，櫃買指數走勢呈現強勢「V型反轉」，盤中探底跌破月線後，迅速引發強力低接買盤，內資信心堅定護駕。

昨日台股盤面上，權值三雄台積電（2330）、聯發科（2454）、台達電（2308）成為重災區。台積電尾盤遭強烈摜壓，終場大跌100元，收在最低價2,390元，單檔便拖累大盤774點；電子與金融權值股普遍「綠意盎然」，聯發科、台達電、國泰金（2882）及中信金（2891）等跌幅皆達3％至6％不等。

反倒是櫃買指數昨日尾盤在下午1時5分左右成功黑翻紅，終場逆勢小漲1.28點或0.29％，收在442.09點，成交量縮小至2,438億元。

櫃買市場題材百花齊放，包括探針卡、成熟製程、記憶體、CCL及低軌衛星等族群表現亮眼；旺矽（6223）、世界（5347）、群聯（8299）、台燿（6274）、昇達科（3491）及雍智科技（6683）等中小型優質股昨日成為貢獻櫃買漲點的護盤功臣。