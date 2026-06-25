台股賣壓出籠…千金股淪重災區 降至51檔

台股昨（24）日在市場龐大賣壓大舉出籠下，指數崩跌逾千點，市場恐慌情緒急遽升溫。其中，高價千金股族群同樣淪估值修正重災區，本周以來千金股檔數呈現逐日遞減態勢，昨日降至51檔。

觀察本周以來千金股的消長變化，周一（22日）市場尚能維持54檔千金股陣容，但隨著大盤賣壓加重，周二（23日）PCB大廠欣興（3037）率先跌破千元大關，檔數減至53檔；昨日跌勢擴大，兆聯實業（6944）、環球晶（6488）亦不敵賣壓，雙雙被擠出千元俱樂部，使千金股檔數銳減至51檔，市場多頭氣勢嚴重受挫。

觀察昨日千金股族群，其中以萬潤（6187）大跌9.8%最弱，逼近跌停，賣壓主要來自外資賣盤，其中以瑞銀賣超6.3億元最高、摩根士丹利賣超1.5億元居次；聯發科（2454）則遭富邦證大砍89.5億元最多，外資瑞銀、高盛、麥格理等券商也大舉提款23億至63億元不等，衝擊股價大跌5.5%。

其餘指標股如聯亞（3081）、精測（6510）、健策（3653）等也都大跌超過半根停板；宜鼎（5289）、致茂（2360）、台積電（2330）、印能科技（7734）、台達電（2308）等皆跌3%至5%，對大盤多頭士氣造成沉重打擊。

不過，盤面上，仍有兼具題材與基本面的優質千金股逆勢突圍。其中，以雍智科技（6683）表現最為亮眼，終場以1,940元高掛漲停鎖死。法人看好，雍智科技積極布局前段探針卡市場，隨產品線布局完整，營收規模與獲利有望逐年攀升。

此外，旺矽（6223）、倍利科（7822）、藥華藥（6446）、昇達科（3491）等個股也展現抗跌韌性，逆勢上漲逾半根漲停板；奇鋐（3017）、創新服務（7828）、創意（3443）、聖輝*等則漲逾3%至4%，表現亮眼。

法人提醒，短線大盤雖因國際資金調節與籌碼面修正而出現千點崩跌，但投資人無須過度恐慌，反倒應留意近期僅靠題材炒作而缺乏實質獲利支撐的高價股，將面臨估值下修風險。

另外，觀察台股技術面，由於昨日再留下空方缺口，若指數無法在46,000點附近止跌整理，並待國際股市回穩後帶量突破47,100點反壓，後續恐進一步回測10日線與月線支撐，但若回測月線將是長線布局好時機。