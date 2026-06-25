就市論勢／IC 設計、先進製程 聚光

每個投資人都追求買低賣高，但現實往往不符預期。一名網友在Dcard分享投資人常見心理現象，指出許多人買股票時，賺錢部位往往很快就想獲利了結，擔心獲利回吐；但遇到賠錢股票，卻容易一直抱著不賣，期待有天能夠解套。他表示，這並非單純沒紀律，而是行為金融學中所謂的「處置效應」，也就是投資人傾向太早賣掉賺錢標的，卻太久抱著虧損標的。

2026-06-25 08:03