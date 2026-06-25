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就市論勢／IC 設計、先進製程 聚光
盤勢分析
美銀證券報告預測今年底前Fed將升息3碼，亞、美股聞聲下挫。昨（24）日台股延續跌勢，終場重挫1,057點，以46,043點作收，成交量約1.53兆元。各類股漲跌互見，塑化、油電燃氣、生技等傳產類股表現強勁，半導體、電子等AI供應鏈則略顯弱勢，顯見科技股先前漲幅過大，導致資金在估值壓力下湧現獲利了結賣壓，短線受影響較大。
投資建議
台股短期呈現獲利成長與股價估值承壓的陣痛期，建議投資人應把握技術性拉回時機，股價「打折」進場點，同時進行汰弱留強。
操作上，挑選具實質業績護體、掌握定價權的核心產業，如IC設計、半導體先進製程、先進封裝測試等族群，並伺機投入新一代AI伺服器及邊緣AI需求，具備高度成長動能的高階PCB、MCU、被動元件等類股。
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