證交所招商 前進美國

為響應總統賴清德將台灣定位為「全球科技資本匯聚中心」，並以打造「亞洲那斯達克」作為國家級產業與資本市場戰略目標，臺灣證券交易所持續推動台灣創新板制度優化與國際接軌，積極吸引全球AI及科技新創企業來台上市籌資。

繼今年3月赴美國矽谷及洛杉磯地區招商並成功深化當地新創生態圈對台灣資本市場認同後，證交所於6月下旬再度率團赴美，持續拓展台美創新資本合作網絡，推動台灣成為亞洲AI科技資本匯聚中心。

本次赴美招商行程將延續3月美西招商成果，持續拜訪當地創投業者（VC）、及新創企業，透過一對一會談向海外投資人及企業介紹台灣資本市場與創新板制度及優勢，協助具關鍵核心技術、創新能力或創新經營模式之企業，掌握進入台灣資本市場之機會。

台灣資本市場市值已躍升全球第四大股票市場，具備高流動性、高估值、外資交易投資活絡及完整科技供應鏈等優勢。證交所董事長林修銘與美國創投業者會談時表示，台灣創新板正逐步成為支持AI及前瞻產業發展的重要平台。透過創新板，國內外創新企業除可取得資本市場充沛資金外，更可快速鏈結台灣完整科技供應鏈，縮短技術開發、產品驗證及市場導入時程，形成資本與產業互相帶動的正向循環。

回顧今年上半年，證交所已積極推動國際招商，赴美國西岸、日本及東南亞等重點市場辦理企業拜訪、產業交流及招商說明會，持續提升台灣資本市場國際能見度。

證交所表示，本次6月赴美招商除延續3月美西招商所建立之合作基礎外，亦將進一步結合賴清德總統所揭示「全球科技資本匯聚中心」之政策方向，聚焦全球AI及科技新創來台上市籌資，促進海外創新企業與台灣科技產業鏈合作，帶動產業創新發展。