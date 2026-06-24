短線劇烈震盪！晶片股拋售、技術面修正 台股面臨高槓桿與空單考驗

台股今天遭遇晶片股拋售潮及外資龐大賣壓，重挫1057.05點，收在46043.6點。法人分析，台股創下48218點歷史新高後，短線面臨劇烈震盪，主要受到美國聯準會偏鷹訊號、人工智慧（AI）估值修正、與季線乖離率偏高、內資高融資槓桿、外資空單創新高及地緣政治變數等因素影響。

台股短線震盪的其中一個原因，在於美國聯邦準備理事會（Fed）6月中旬召開利率決策會議，內部對通膨與降息路徑出現近年罕見的分歧投票結果，加上美國非農就業等經濟數據強勁，導致降息預期一再延後，國際資金在高檔重新評估風險、美國債券殖利率回升，進而壓抑科技股估值。

其次，過去一年多由AI題材主導的台股與美股，在指數攀上歷史高點後，市場檢視標準變得異常嚴格。記憶體大廠美光（Micron）在財報公布前遭大舉獲利了結，股價重挫逾13%；韓國記憶體業者同步走弱，引發今天台積電、聯發科等電子權值股與矽智財（IP）族群的拋售潮。

從籌碼面與技術面來看，台股今年以來累計漲幅驚人，加權指數昨天登上歷史新高的48218點後，與季線的乖離率超過19%，技術面本身就面臨極大的修正壓力。

此外，本土市場融資餘額增幅顯著，顯示內資槓桿開得極大，一旦遭遇國際利空急跌，容易引發恐慌性停損賣壓。而外資期貨未平倉淨空單今天持續增加7103口，達到8萬3605萬口的歷史高點，也成為現貨市場殺盤的推手。

另一項干擾高檔多頭信心的變數是地緣政治風險。市場原先預期美伊順利簽署和平協議，但近期中東局勢與和談進程頻頻傳出變數，全球對於原油價格可能反彈的疑慮未能完全消除，加劇了市場不確定性。

資深台股分析師蔡明翰告訴中央社記者，台股今天重挫主要由半導體和記憶體族群賣壓引發，今年以來台股累積巨大漲幅，乖離率偏高，任何風吹草動都可能觸發集體賣壓。

不過，蔡明翰強調，今年推動台股漲勢的AI族群，基本面架構依然穩固，這波修正主要被解讀為漲多後的健康整理，並非趨勢反轉。目前市場形成「拉回就是買進機會」的共識，也限制了指數下跌空間，一旦資金出現輪動，容易流向位階較低的傳產與面板股。