快訊

傳吳明賢「三根心臟動脈皆堵塞」 醫曝預防關鍵：一根塞住就很嚴重

專訪／影后失業中！全民瘋股票她不跟：吃老本理什麼財

聽新聞
0:00 / 0:00

短線劇烈震盪！晶片股拋售、技術面修正 台股面臨高槓桿與空單考驗

中央社／ 台北24日電
台股示意圖。記者曾原信／攝影
台股示意圖。記者曾原信／攝影

台股今天遭遇晶片股拋售潮及外資龐大賣壓，重挫1057.05點，收在46043.6點。法人分析，台股創下48218點歷史新高後，短線面臨劇烈震盪，主要受到美國聯準會偏鷹訊號、人工智慧（AI）估值修正、與季線乖離率偏高、內資高融資槓桿、外資空單創新高及地緣政治變數等因素影響。

台股短線震盪的其中一個原因，在於美國聯邦準備理事會（Fed）6月中旬召開利率決策會議，內部對通膨與降息路徑出現近年罕見的分歧投票結果，加上美國非農就業等經濟數據強勁，導致降息預期一再延後，國際資金在高檔重新評估風險、美國債券殖利率回升，進而壓抑科技股估值。

其次，過去一年多由AI題材主導的台股與美股，在指數攀上歷史高點後，市場檢視標準變得異常嚴格。記憶體大廠美光（Micron）在財報公布前遭大舉獲利了結，股價重挫逾13%；韓國記憶體業者同步走弱，引發今天台積電、聯發科等電子權值股與矽智財（IP）族群的拋售潮。

從籌碼面與技術面來看，台股今年以來累計漲幅驚人，加權指數昨天登上歷史新高的48218點後，與季線的乖離率超過19%，技術面本身就面臨極大的修正壓力。

此外，本土市場融資餘額增幅顯著，顯示內資槓桿開得極大，一旦遭遇國際利空急跌，容易引發恐慌性停損賣壓。而外資期貨未平倉淨空單今天持續增加7103口，達到8萬3605萬口的歷史高點，也成為現貨市場殺盤的推手。

另一項干擾高檔多頭信心的變數是地緣政治風險。市場原先預期美伊順利簽署和平協議，但近期中東局勢與和談進程頻頻傳出變數，全球對於原油價格可能反彈的疑慮未能完全消除，加劇了市場不確定性。

資深台股分析師蔡明翰告訴中央社記者，台股今天重挫主要由半導體和記憶體族群賣壓引發，今年以來台股累積巨大漲幅，乖離率偏高，任何風吹草動都可能觸發集體賣壓。

不過，蔡明翰強調，今年推動台股漲勢的AI族群，基本面架構依然穩固，這波修正主要被解讀為漲多後的健康整理，並非趨勢反轉。目前市場形成「拉回就是買進機會」的共識，也限制了指數下跌空間，一旦資金出現輪動，容易流向位階較低的傳產與面板股。

台股 降息 美國聯準會 美股 聯發科

延伸閱讀

整理包／全球晶片股為何慘遭血洗？還會再崩嗎？五大因素一次看

台指期 外資加碼空單 期貨商：留意5日線支撐

籌碼穩定股抗跌 中信金、聯發科等近日法人買超、融資減少

台股紅轉黑狂震千餘點 融資餘額一天蒸發112億 法人：漲多拉回看待

相關新聞

AI行情下半場算力下沉終端！上游ASIC到下游IPC全爆發 專家點「2檔」轉型黑馬

過去三年，AI行情幾乎都集中在雲端那一端：GPU、HBM、CoWoS、ABF載板，這些股票早就漲到法人不敢追、本益比拉到天上。但大型語言模型（LLM）的Token消耗過快、推論成本居高不下，企業開始改用領域語言模型（DSLM），透過LLM蒸餾、參數剪枝與量化技術，把通用大模型壓縮成專為特定產業（製造、醫療、金融）客製化的小模型。 相比通用LLM，DSLM具備高隱私安全、領域高準確度、低傳輸延遲三大優勢，更重要的是，模型壓縮後體積大幅縮小，正好能塞進NPU這類低功耗端側晶片運行，直接把企業導入AI的硬體與算力成本砍掉一大截。

籌碼穩定股抗跌 中信金、聯發科等近日法人買超、融資減少

台股昨（23）日高檔停利賣壓湧現，終止連六紅。市場專家指出，短線漲多震盪加劇，中信金（2891）、聯發科法人買超、融資減少個股，籌碼經良性換手更趨於穩定，有利吸引短多買盤進駐，股價領漲抗跌。

短線劇烈震盪！晶片股拋售、技術面修正 台股面臨高槓桿與空單考驗

台股今天遭遇晶片股拋售潮及外資龐大賣壓，重挫1057.05點，收在46043.6點。法人分析，台股創下48218點歷史新...

台灣投資人超敢衝！截至今年4月雙貸族每月新增逾2千人 專家示警1情況增風險

台股熱潮催生借貸投資風潮，今年前四月雙貸族（同時有房貸與信貸）累計突破42萬人，自2024年起至今年4月平均每月淨增約2,160人。信義房屋（9940）指出，早進場者多已獲利，但以高槓桿新近介入者，若逢波段回檔恐面臨壓力，主管機關已啟動關注。

國安基金將在7月13日召開例會

據了解，國安基金下次召開委員會議的時間已經敲定於7月13日，台股大盤這兩天下跌快要兩千點，市場擔心股市是否要回檔，國安基金委員會議屆時要討論的議題引發外界矚目。

「1774」不吉利？外資賣超史上最猛 0050遭捲款、台積電也難逃

台股24日大跌1,057.05點，收在46,043.6點，驚險守住46,000點整數關卡，三大法人僅投信買超，外資則是賣超1,774.19億元，為史上單日賣超最高金額，統計外資賣超個股，賣超元大台灣50（0050）竟高達12萬6,207張，為賣超第一名個股，權王台積電（2330）也難逃外資提款命運，單日遭外資賣超38,450張，為今年來外資單日最大賣超張數。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。