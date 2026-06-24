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上半年創新板法說會第三日 巨鎧精密、倚天酷碁和嘉雨思亮點聚焦

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
證交所。圖／聯合報系資料庫
證交所。圖／聯合報系資料庫

臺灣證券交易所主辦今年上半年台灣創新板（tib-創）公司法人說明會熱度不減，活動第三日的24日由智慧車燈廠商巨鎧精密-創（2254）、軟硬體整合專家倚天酷碁-創（2432）以及高速傳輸介面IC設計廠商嘉雨思-創（6921）等三家公司接續登場，會中由各家經營團隊剖析核心營運實績與中長期戰略，現場法人與媒體提問踴躍，互動氣氛極為熱烈。

巨鎧精密發言人熊金鐸指出，公司為專業車用LED車燈設計製造商，聚焦北美與歐洲改裝車市場，並以創新設計、快速開發實力拓展全球通路。他強調，改裝的核心在於「進化」與「提升行車安全」，在團隊努力下公司已順利通過極具指標性的CAPA車燈產品認證，這意味著公司的產品在外觀、配適性、性能與可靠度上，不論於任何市場型態皆達到國際標準，更凸顯公司在品質控管、檢驗流程與追溯系統的成熟度。此外，隨產品布局與新客戶加入，公司未來成長動能可期，同時將朝向強化ESG導向設計推進，展現以技術創新結合永續思維的長期發展策略。

倚天酷碁副總陳仁揚說明，公司秉持「以科技推動智慧生活風格」之使命，聚焦AI與ICT應用，發展ICT電腦周邊設備、智慧移動載具與智慧生活周邊產品。隨傳統消費旺季來臨、跨境電商相關通路需求，以及AI PC周邊產品升級趨勢發展，為市場帶來新一波成長動能。公司受惠於這波全球通路布局與升級趨勢，加上國際電商年度會員日前的強烈拉貨效應，通路訂單表現亮眼，為全年營運打下穩固基石，目前整體接單能見度良好，在轉型效益持續發酵下，經營團隊對下半年營運展望持樂觀態度。未來發展上，陳仁揚表示，電腦周邊將聚焦連接、輸入、擴充與高階應用需求需求，智慧生活周邊則朝更多元場景延伸，進一步深化公司從傳統周邊設備走向智慧應用產品的轉型成效。

嘉雨思總經理高妙斌表示，公司為高速傳輸介面IC設計廠商，近年除獲得母公司支持外，更取得高速傳輸領先廠商的策略性投資，聚焦PCIe、USB、DisplayPort與Ethernet四大高速訊號標準，以卓越的數位類比晶片技術切入AI伺服器與高效能運算（HPC）市場。面對大數據傳輸的訊號衰減與失真痛點，公司專精於「高速訊號中繼器（Re-Driver IC）」之設計研發，不僅成功開發出支援USB4.0 / DP2.1主動連接器，更是市場上專用於PCIe Gen 5.0主要晶片的核心供應商，產品已成功導入國際一線大廠高階系統主機板。他強調，公司未來將持續推進至高階的PCIe Gen7與Gen8標準開發，透過垂直整合與獨立智財權優勢，深化與晶圓封測大廠合作，全面搶占次世代高速運算的市場新藍海。

證交所表示，本次法人說明會旨在強化市場資訊透明度，並為投資大眾創造共享企業成長與創新價值的機會。歡迎未能親自參與的投資人，透過證交所Webpro 3.0影音頻道（https://webpro.twse.com.tw/）觀看動態影音回放及下載與會公司的簡報檔案。

證交所 AI 創新板 法人說明會

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