台灣投資人超敢衝！截至今年4月雙貸族每月新增逾2千人 專家示警1情況增風險
台股熱潮催生借貸投資風潮，今年前四月雙貸族（同時有房貸與信貸）累計突破42萬人，自2024年起至今年4月平均每月淨增約2,160人。信義房屋（9940）指出，早進場者多已獲利，但以高槓桿新近介入者，若逢波段回檔恐面臨壓力，主管機關已啟動關注。
統計顯示，2023年平均每月房貸+信貸的雙貸族增加約994人；2024年台股一路衝破2萬點達2.4萬點，雙貸族當年平均每月增加2,341人，較2023年倍增；2025年平均每月雙貸族增加2,114人；今年3、4月平均增加更高達2,730人，雙貸族增加趨勢與台股走勢高度吻合。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，借錢購置金融資產本身並無太大問題，即使吞了兩根跌停也是虧損兩成，比較可怕的是借了錢又拿去開槓桿，借100塊玩700塊，這樣機會與風險都會同步增加許多，一旦出現波段行情明顯回檔，沒有預留資金做風險控制的民眾，恐怕就會相當痛苦。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。