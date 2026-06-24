快訊

周勝考前妻幫兒拉票遭公車撞斃 檢警相驗確認創傷性休克亡

明起變天！雙颱共舞牽引鋒面南下 西南部下到「紫爆」雨炸全台

「1774」不吉利？外資賣超史上最猛 0050遭捲款、台積電也難逃

台灣投資人超敢衝！截至今年4月雙貸族每月新增逾2千人 專家示警1情況增風險

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
台股熱潮催生借貸投資風潮，今年前四月雙貸族（同時有房貸與信貸）累計突破42萬人，自2024年起至今年4月平均每月淨增約2,160人。圖／AI生成
台股熱潮催生借貸投資風潮，今年前四月雙貸族（同時有房貸與信貸）累計突破42萬人，自2024年起至今年4月平均每月淨增約2,160人。圖／AI生成

台股熱潮催生借貸投資風潮，今年前四月雙貸族（同時有房貸與信貸）累計突破42萬人，自2024年起至今年4月平均每月淨增約2,160人。信義房屋（9940）指出，早進場者多已獲利，但以高槓桿新近介入者，若逢波段回檔恐面臨壓力，主管機關已啟動關注。

統計顯示，2023年平均每月房貸+信貸的雙貸族增加約994人；2024年台股一路衝破2萬點達2.4萬點，雙貸族當年平均每月增加2,341人，較2023年倍增；2025年平均每月雙貸族增加2,114人；今年3、4月平均增加更高達2,730人，雙貸族增加趨勢與台股走勢高度吻合。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，借錢購置金融資產本身並無太大問題，即使吞了兩根跌停也是虧損兩成，比較可怕的是借了錢又拿去開槓桿，借100塊玩700塊，這樣機會與風險都會同步增加許多，一旦出現波段行情明顯回檔，沒有預留資金做風險控制的民眾，恐怕就會相當痛苦

台股熱潮催生借貸投資風潮，統計顯示，2023年平均每月房貸+信貸的雙貸族增加約994人；2024年台股一路衝破2萬點達2.4萬點，雙貸族當年平均每月增加2,341人，較2023年倍增；2025年平均每月雙貸族增加2,114人；自2024年起至今年四月平均每月淨增約2,160人。圖／信義房屋提供
台股熱潮催生借貸投資風潮，統計顯示，2023年平均每月房貸+信貸的雙貸族增加約994人；2024年台股一路衝破2萬點達2.4萬點，雙貸族當年平均每月增加2,341人，較2023年倍增；2025年平均每月雙貸族增加2,114人；自2024年起至今年四月平均每月淨增約2,160人。圖／信義房屋提供

房貸 信義房屋 台股

延伸閱讀

陽光行動／四貸同堂…買股潮 泡沫風險賭身家

「四貸同堂」金管會畫兩大監理紅線 一旦踩線就可能啟動專案檢查

關注四貸同堂 金管會畫出專案金檢2紅線

陽光行動／台股亂象…投資人開槓桿 無視斷頭危機

相關新聞

AI行情下半場算力下沉終端！上游ASIC到下游IPC全爆發 專家點「2檔」轉型黑馬

過去三年，AI行情幾乎都集中在雲端那一端：GPU、HBM、CoWoS、ABF載板，這些股票早就漲到法人不敢追、本益比拉到天上。但大型語言模型（LLM）的Token消耗過快、推論成本居高不下，企業開始改用領域語言模型（DSLM），透過LLM蒸餾、參數剪枝與量化技術，把通用大模型壓縮成專為特定產業（製造、醫療、金融）客製化的小模型。 相比通用LLM，DSLM具備高隱私安全、領域高準確度、低傳輸延遲三大優勢，更重要的是，模型壓縮後體積大幅縮小，正好能塞進NPU這類低功耗端側晶片運行，直接把企業導入AI的硬體與算力成本砍掉一大截。

籌碼穩定股抗跌 中信金、聯發科等近日法人買超、融資減少

台股昨（23）日高檔停利賣壓湧現，終止連六紅。市場專家指出，短線漲多震盪加劇，中信金（2891）、聯發科法人買超、融資減少個股，籌碼經良性換手更趨於穩定，有利吸引短多買盤進駐，股價領漲抗跌。

台灣投資人超敢衝！截至今年4月雙貸族每月新增逾2千人 專家示警1情況增風險

台股熱潮催生借貸投資風潮，今年前四月雙貸族（同時有房貸與信貸）累計突破42萬人，自2024年起至今年4月平均每月淨增約2,160人。信義房屋（9940）指出，早進場者多已獲利，但以高槓桿新近介入者，若逢波段回檔恐面臨壓力，主管機關已啟動關注。

國安基金將在7月13日召開例會

據了解，國安基金下次召開委員會議的時間已經敲定於7月13日，台股大盤這兩天下跌快要兩千點，市場擔心股市是否要回檔，國安基金委員會議屆時要討論的議題引發外界矚目。

「1774」不吉利？外資賣超史上最猛 0050遭捲款、台積電也難逃

台股24日大跌1,057.05點，收在46,043.6點，驚險守住46,000點整數關卡，三大法人僅投信買超，外資則是賣超1,774.19億元，為史上單日賣超最高金額，統計外資賣超個股，賣超元大台灣50（0050）竟高達12萬6,207張，為賣超第一名個股，權王台積電（2330）也難逃外資提款命運，單日遭外資賣超38,450張，為今年來外資單日最大賣超張數。

面板、晶圓四巨頭包辦量價冠亞軍 台積電卻獨自收黑

台股24日重挫逾千點，大盤終場下跌1,057.05點、跌幅2.24%，收在46,043.60點，成交值1.45兆元，外資大舉賣超1,774.19億元。儘管權值股遭遇沉重賣壓，但盤面資金並未全面撤離，反而集中流向晶圓與面板兩大族群。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。