「1774」不吉利？外資賣超史上最猛 0050遭捲款、台積電也難逃

台股24日大跌1,057.05點，收在46,043.6點，驚險守住46,000點整數關卡，三大法人僅投信買超，外資則是賣超1,774.19億元，為史上單日賣超最高金額，統計外資賣超個股，賣超元大台灣50（0050）竟高達12萬6,207張，為賣超第一名個股，權王台積電（2330）也難逃外資提款命運，單日遭外資賣超38,450張，為今年來外資單日最大賣超張數。

台股在空軍重擊下開低走低，早盤以46,909.98點開出，下跌190.67點，權王台積電受ADR大跌6.69%拖累，以2,435元開低、下跌55元，股價開低走低再往下跌，終場收在2,390元，下跌100元，跌幅4.02%，影響大盤指數約774點，聯發科（2454）、台達電（2308）、欣興（3037）、國泰金（2882）、台光電（2383）、鴻海（2317）等股都下跌。

台股大盤指數一度下探至45,819.71點，大跌1,280.94點，短暫跌落至46,000點之下，5日線失守，終場收在46,043.6點，跌幅2.24%；不過，在資金輪動效應帶動下，櫃買指數尾盤由黑翻紅，終場上漲0.29%，與集中市場呈現明顯分歧。

集中市場三大法人合計賣超2,102.38億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）大舉賣超1,774.19億元，投信買超36.67億元；自營商賣超（合計）364.86億元，其中自營商（自行買賣）賣超50.12億元、自營商（避險）賣超314.74億元。

外資創史上最大單日賣超金額，統計外資賣超前十名中，賣超0050高居第一名；其次是賣超主動統一台股增長（00981A）61,391張；台積電也遭大提款，外資單日賣超38,450張，為今年來單日最高賣超張數，統計外資今年已賣超台積電65萬9,737張。

外資大逃殺，但逆勢獲得外資買超的前十名個股中，買超力積電（6770）83,296張最多；其次是買超華航（2610）61,357張；買超長榮航（2618）25,401張；另外，傳產龍頭的台塑（1301）、中鋼（2002）也獲外資買超。

外資賣超前十名。資料來源：證交所