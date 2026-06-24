面板、晶圓四巨頭包辦量價冠亞軍 台積電卻獨自收黑

台股24日重挫逾千點，大盤終場下跌1,057.05點、跌幅2.24%，收在46,043.60點，成交值1.45兆元，外資大舉賣超1,774.19億元。儘管權值股遭遇沉重賣壓，但盤面資金並未全面撤離，反而集中流向晶圓與面板兩大族群。

從成交值排行來看，晶圓雙雄包辦前二名。台積電（2330）以1,341.37億元穩居第一，但股價重挫4.02%、至2,390元，跌破5日線，且外資擴大賣超38,450張；聯電（2303）則以987.36億元排名第二，逆勢上漲4.71%、至178元，逆勢創新高，成交量達56.2萬張，人氣與資金同步續增，成為盤面撐盤主力。

排名第三至第五依序為群創（3481）761.31億元、聯發科（2454）621.49億元與南亞科（2408）541.17億元。其中聯發科重挫5.51%，台達電（2308）亦下跌3.85%，顯示AI與高價電子股面臨明顯調節壓力。

成交量榜則由面板雙虎蟬聯冠亞軍。群創以109.76萬張居冠，友達（2409）以89.4萬張排名第二，雙雙放量上漲約5%，並帶動彩晶（6116）收高2.11%，成為盤面少數集體上漲族群。兩檔合計成交量逼近200萬張，人氣鼎沸。

此外，力積電（6770）成交量47.6萬張排名第六，股價大漲9.03%，成為中低價電子族群的短線焦點；彩晶亦以39萬張大量擠進前段班，顯示資金往低基期族群快速輪動。

整體來看，24日量價榜呈現明顯結構分化：晶圓雙雄掌握資金規模，穩居成交值前二；面板雙虎則以爆量人氣主導成交量榜。台股雖重挫逾千點，但資金並未退場，而是在不同族群間快速切換。