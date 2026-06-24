上半年共37家企業掛牌 台灣IPO募資315億元…半導體最吸金

今年上半年全球IPO市場明顯回溫，不僅募資金額大幅成長，台灣市場也受惠於半導體與AI熱潮，掛牌及募資表現亮眼。安永分析，半導體業穩居籌資主力，創新板掛牌家數更大幅增加，成為推動資本市場升級的重要動能。

安永發布《2026年上半年首次公開募股（IPO）報告》指出，今年上半年全球共有504家企業IPO，雖較去年同期減少8%，但募資總額達1,921億美元，年增208%。

其中，美國那斯達克受惠於SpaceX等超大型IPO及AI基礎設施題材帶動，募資規模大幅成長。亞洲市場同步回暖，中國大陸A股及香港市場合計共有165家企業上市，募資423億美元，較去年同期分別成長60%及99%，顯示市場信心逐步恢復。

台灣市場表現同樣亮眼。統計至6月23日止，今年上半年上市櫃市場共有37家公司掛牌，募資金額達315.42億元，較去年同期成長29%，顯示市場資金動能穩健。其中，半導體產業募資122.86億元，占總募資額39%，居各產業之冠。

進一步觀察上市市場，今年上半年共有19家公司掛牌，募資208.5億元，較去年同期增加5家，募資額增加87.5億元，成長72.3%。其中，創新板表現最受矚目，共有7家公司掛牌，占整體上市家數36.8%，募資金額23億元，占上市募資總額約11%。與去年同期相比，創新板掛牌家數增加5家、募資金額增加14.6億元，成長182%，顯示創新企業加速進入資本市場。

上市市場募資規模方面，以半導體業的倍利科（7822）募資48.48億元居冠，占上市募資總額23%；綠能環保業的世紀風電（2072）募資41.21億元居次，占比約20%，兩家公司合計占上市募資額43%。此外，奧義賽博-KY創（7823）、永笙-KY（4178）及漢康-KY（7827）等3家KY公司，合計募資18億元。

上櫃市場方面，今年上半年共有18家公司掛牌，募資總額106.92億元。產業結構仍以半導體為主，共有4家公司掛牌，占比約22%。募資規模最大的是創新服務（7828）（半導體業），募資39.6億元，占上櫃募資總額37%；生技醫療業的圓祥生技（6945）募資12.04億元居次，占比11%。兩家公司合計占上櫃市場募資額近半數，顯示科技與生技仍是市場資金關注焦點。

安永聯合會計師事務所審計服務部營運長黃建澤表示，今年上半年在AI、半導體及科技供應鏈需求帶動下，台股加權指數突破4萬點，反映市場資金動能及企業獲利同步成長。雖然下半年仍須面對國際政經情勢及地緣政治風險，但台灣憑藉完整產業聚落、半導體優勢及創新與永續雙軌發展，資本市場信心仍然穩健，對IPO市場維持正向看法。

中國大陸及香港市場也持續展現復甦力道。大陸A股市場上半年共有81家公司上市，募資1,057億元人民幣，較去年同期增加20家及523億元人民幣。香港市場則有84家企業IPO，募資2,098億港元，不僅較去年同期成長92%，更創下近五年同期新高。今年上半年募資規模甚至超越過去4年同期總和，其中A股企業赴港上市24家，募資金額達1,217億港元，成為推升港股募資的重要力量。

安永預期，下半年中國大陸與香港IPO市場仍將保持活絡。其中，大陸A股申報企業持續聚焦人工智慧、先進半導體、新型儲能及創新生技等戰略新興產業；香港市場則受A+H股模式帶動，AI、生技、新能源及新消費等產業龍頭企業陸續規劃上市，可望延續市場熱度。