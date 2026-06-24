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外資大逃殺1774億元！三大法人狂砍2102億元 台股崩千點卻有52檔漲停

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股集中市場24日終場下跌1,057.05點、跌幅2.24%，收在46,043.60點，驚險守住46,000點整數關卡，成交值達1.45兆元。台股示意圖。圖／中央社
台股集中市場24日終場下跌1,057.05點、跌幅2.24%，收在46,043.60點，驚險守住46,000點整數關卡，成交值達1.45兆元。台股示意圖。圖／中央社

台股集中市場24日終場下跌1,057.05點、跌幅2.24%，收在46,043.60點，驚險守住46,000點整數關卡，成交值達1.45兆元。儘管台積電（2330）、聯發科（2454）、台達電（2308）等權值股遭沉重賣壓襲擊，拖累加權指數大幅回檔，但市場資金並未全面退場，反而轉向中小型股尋找表現機會。

在資金輪動效應帶動下，櫃買指數尾盤由黑翻紅，終場上漲0.29%，與集中市場呈現明顯分歧。個股表現亦不若指數疲弱，上市櫃合計上漲家數920家、下跌家數956家，漲跌幾近平分秋色；其中漲停家數高達53家，遠高於僅6家的跌停家數。值得注意的是，53檔漲停股中，僅有1檔千金股及11檔百元以上成員，其餘40檔皆為中小型股，凸顯在權值股遭調節之際，市場資金正加速向中小型題材股輪動，盤面仍維持相當活絡的個股表現。但三大法人合計抽資2,102.38億元。

統計三大法人24日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）大舉賣超1,774.19億元，投信買超36.67億元；自營商賣超（合計）364.86億元，其中自營商（自行買賣）賣超50.12億元、自營商（避險）賣超314.74億元。

盤面上，晶圓雙雄持續分居多空兩端。權王台積電重挫100元、跌幅4.02%，收在2,390元，單一個股就拖累大盤約774點；聯發科同步下跌5.51%、收4,285元，失守10日線，影響指數約118點。台達電、欣興（3037）、台光電（2383）及鴻海（2317）等電子權值股也同步走弱，加上國泰金（2882）、中信金（2891）、富邦金（2881）等金融股收黑，成為大盤重挫的主要壓力來源。

不過，多方仍有零星火種。聯電（2303）延續強勢格局，盤中一度衝上185.5元，終場上漲4.71%、收178元，貢獻大盤約33點；奇鋐（3017）勁揚4.33%、力積電（6770）飆漲9.03%，分別挹注約13點及11點漲點。傳產方面，台塑四寶同步走強，其中台塑（1301）、台化（1326）亮燈漲停，台塑化（6505）上漲5.95%、南亞（1303）漲0.97%，合計貢獻大盤約35點，成為盤面少數逆勢撐盤的要角。

台股 三大法人 台達電 聯發科 台積電

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