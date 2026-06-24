最後5分鐘風雲變色！南亞尾盤爆量急殺 漲停價失守、漲幅剩1%

南亞（1303）連續3個營業日達公布注意交易資訊標準，24日進處置，早盤股價開低後仍一路向上拉升，尾盤更一度衝上漲停板169.5元，但最後一盤5分鐘撮合時股價直接下殺，終場僅剩下上漲0.97%，收156元。

南亞近日股價飆漲，統計至23日收盤價154.5元，波段大漲近六成，連續三個營業日達「公布注意交易資訊」標準，24日開始每5分鐘撮合一次，直到7月7日才出關。

台股24日重挫逾千點，南亞也受影響，早盤一度大跌超過5%，但隨後一路走高，尾盤甚至觸及漲停板169.5元，不過點到後漲停打開，並在最後5分鐘撮合時漲勢急遽縮小，收盤僅上漲0.97%，收156元。

近日外資發布報告，將南亞目標價自125元大升至200元，看好南亞已順利成為輝達（NVIDIA）銅箔基板M10材料的三家送樣測試名單之列，並有望成功獲得M9、M10的客戶認證。外資認為，若未來幾個月順利取得M9、M10認證，加上2028年前高階T-glass產能擴增至3倍，將成為公司估值重估的重要契機。

不過在消息曝光後，南亞股價漲勢趨緩，外資由買超轉為賣超，已連續賣超兩天，投信則在23日大買超過4萬張。