台股收盤跌1,057點奮力守住46,000點 台積電跌100元、收2,390元

台股24日收盤下跌1,057.05點，跌幅2.24%，終場以46,043.60點作收，成交量1兆4,536.18億元；台積電（2330）收盤價2,390元，下跌100元，跌幅4.02%。

台股受到美股收盤重挫影響，台積電回檔較深，聯發科（2454）也未能撐住盤勢，AI主流股出現賣壓；今日成交金額大且走高為：聯電（2303）、群創（3481）、力積電（6770）、友達（2409）、奇鋐（3017）、世界先進（5347）、精材（3374）、聯茂（6213）及南亞（1303）；成交金額大且疲軟者則為：聯發科（2454）、華邦電（2344）、南亞科（2408）、欣興（3037）、穩懋（3105）、日月光投控（3711）、旺宏（2337）、聯鈞（3450）及富鼎（8261）。

第一金頭表示，台股大漲後位階高，隨時震盪拉回是正常現象。觀察已經拉回過的ASIC、IC 設計、記憶體、封測，以及最穩的台積電及相關的設備股何時止穩。亞馬遜的T3晶片在6月開始量產，世芯-KY（3661）可以留意。聯發科（2454）近期宣布漲價，IC設計也有望輪流補漲；此外，7月將有生技展，生技龍頭保瑞（6472）可以持續看好不變。其餘績優和強勢產業如被動、記憶體、散熱、CPO等回檔整理結束後，未來仍將輪流有好的表現。時序進入6月底，可以留意營收持續強勁的AI相關供應鏈。傳產方面還可留意台積電廠務、特化、重電。台股目前多頭架構不變，拉回後仍將輪流上漲，強勢股可以伺機布局。

安聯台灣主動式ETF基金（00993A）經理人施政廷表示，隨著市場反覆消化中東局勢，投資目光逐步回基本面，建議持續聚焦企業獲利與 AI 題材本身與產業能見度。安聯台灣高息成長主動式ETF基金（00984A）經理人廖本隆表示，市場快速輪動，各類族群均有表現，建議聚焦受惠 AI、高速運算與資本支出循環的電子上游材料、製程與設備相關族群，部分具結構性需求支撐的網通、被動元件與關鍵零組件等。