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AI 股漲多修正 亞股率先引爆賣壓 但修正不代表多頭結束

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

AI股漲多修正，法人分析，這次市場下跌，主要來自南韓課稅議題引發市場情緒波動、AI科技股漲多後的獲利了結，以及財報公布前的不確定性升溫，同時受到升息預期影響而加劇修正幅度。

儘管市場情緒受到干擾，但從基本面來看，目前並未出現明顯轉弱的跡象。以那斯達克100指數為例，市場預估未來12個月獲利仍將成長34.1%，顯示企業獲利動能依舊強勁。此外，分析師過去三個月更持續上修未來一年獲利預估9.8%，反映企業基本面並未因近期震盪而出現明顯惡化。

另一方面，美國其他主要指數僅小跌，顯示此次賣壓主要集中在AI與科技族群，而非全面的風險事件。換句話說，市場修正的焦點在於估值與情緒，而非企業獲利能力出現重大改變。

鉅亨買基金指出，目前企業獲利預估仍持續上修，顯示AI帶動的成長趨勢並未改變。在企業獲利維持成長的環境下，短期市場震盪更像是漲多後的正常整理，而非多頭趨勢結束。

面對市場波動或回檔，鉅亨買基金建議，投資人可透過「超底王」投資機制，逢低自動加碼，持續參與後續市場成長機會，避免因短期情緒波動而錯失長期投資成果。

南韓 美國 科技

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