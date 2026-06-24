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台股盤中重挫千點！千金股縮至52檔、雍智科技逆勢攻漲停
台股24日盤中一度重挫逾千點，多檔高價股同步震盪修正，千金股檔數也自22日的54檔減少至今日盤中的52檔，漲跌表現分歧。
觀察本周以來千金股檔數，22日54檔、23日53檔、截至下午1點，24日盤中52檔，分別漲跌互見，其中：雍智科技（6683）盤中以1,940元攻漲停表現最強，藥華藥（6446）、旺矽（6223）、創新服務（7828）、倍利科（7822）、奇鋐（3017）、昇達科（3491）等盤中逆勢漲逾半根漲停板；反觀萬潤（6187）跌8.9%最弱、聯亞（3081）、兆聯實業（6944）、精測（6510）、聯發科（2454）等則跌逾半根跌停板，紛紛回檔修正。
法人指出，雍智科技積極布局前段探針卡市場，隨產品線布局完整，營收規模有望逐年攀升。儘管目前部分探針採用外購模式，但透過生產效率的優化，預期將有效帶動毛利率持續上揚。
展望後市，雍智今年與明年的成長動能將主要來自於前段探針卡業務。此外，隨著2027年客戶TPU（張量處理單元）相關專案發酵，挹注整體營運表現，屆時營收與獲利預期將展現顯著成長力道。
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