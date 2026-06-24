快訊

春哥侃陸／頻頻抓人不尋常？中共組織人事系統3大變

瑪丹娜開撕環球影業！自傳電影徹底破局 怒噴：我值得超級大預算

Netflix韓國版把台劇歸類「中國片」！官方回應了 網再爆料：日本版也是

聽新聞
0:00 / 0:00

台股盤中重挫千點！千金股縮至52檔、雍智科技逆勢攻漲停

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

台股24日盤中一度重挫逾千點，多檔高價股同步震盪修正，千金股檔數也自22日的54檔減少至今日盤中的52檔，漲跌表現分歧。

觀察本周以來千金股檔數，22日54檔、23日53檔、截至下午1點，24日盤中52檔，分別漲跌互見，其中：雍智科技（6683）盤中以1,940元攻漲停表現最強，藥華藥（6446）、旺矽（6223）、創新服務（7828）、倍利科（7822）、奇鋐（3017）、昇達科（3491）等盤中逆勢漲逾半根漲停板；反觀萬潤（6187）跌8.9%最弱、聯亞（3081）、兆聯實業（6944）、精測（6510）、聯發科（2454）等則跌逾半根跌停板，紛紛回檔修正。

法人指出，雍智科技積極布局前段探針卡市場，隨產品線布局完整，營收規模有望逐年攀升。儘管目前部分探針採用外購模式，但透過生產效率的優化，預期將有效帶動毛利率持續上揚。

展望後市，雍智今年與明年的成長動能將主要來自於前段探針卡業務。此外，隨著2027年客戶TPU（張量處理單元）相關專案發酵，挹注整體營運表現，屆時營收與獲利預期將展現顯著成長力道。

科技 旺矽 昇達科

延伸閱讀

台股千點回檔顯真章！聯茂逆勢鎖漲停、法人這麼說

台股紅轉黑狂震千餘點 融資餘額一天蒸發112億 法人：漲多拉回看待

台股狂瀉逾千點、摜破46K！面板三虎逆勢突圍 漲停打開仍強勢

油價跌、加工利差卻擴大 台化領軍塑化股逆勢大漲

相關新聞

AI行情下半場算力下沉終端！上游ASIC到下游IPC全爆發 專家點「2檔」轉型黑馬

過去三年，AI行情幾乎都集中在雲端那一端：GPU、HBM、CoWoS、ABF載板，這些股票早就漲到法人不敢追、本益比拉到天上。但大型語言模型（LLM）的Token消耗過快、推論成本居高不下，企業開始改用領域語言模型（DSLM），透過LLM蒸餾、參數剪枝與量化技術，把通用大模型壓縮成專為特定產業（製造、醫療、金融）客製化的小模型。 相比通用LLM，DSLM具備高隱私安全、領域高準確度、低傳輸延遲三大優勢，更重要的是，模型壓縮後體積大幅縮小，正好能塞進NPU這類低功耗端側晶片運行，直接把企業導入AI的硬體與算力成本砍掉一大截。

籌碼穩定股抗跌 中信金、聯發科等近日法人買超、融資減少

台股昨（23）日高檔停利賣壓湧現，終止連六紅。市場專家指出，短線漲多震盪加劇，中信金（2891）、聯發科法人買超、融資減少個股，籌碼經良性換手更趨於穩定，有利吸引短多買盤進駐，股價領漲抗跌。

台股收盤跌1,057點奮力守住46,000點 台積電跌100元、收2,390元

台股24日收盤下跌1,057.05點，跌幅2.24%，終場以46,043.60點作收，成交量1兆4,536.18億元；台積電（2330）收盤價2,390元，下跌100元，跌幅4.02%。

權值軍團殺聲隆隆！「這族群」萬綠叢中一點紅、4檔高掛漲停

台股24日受美股四大指數全面收黑、費半指數重挫7.87%拖累，空方賣壓大幅增強，集中市場指數盤中一度重挫1280.94點，跌破46,000點整數關卡，最低下探45,819.71點。不過在權值股與AI概念股遭到大幅調節之際，安控族群卻逆勢走強，成為盤中少數亮點。

銀彈準備好！分析師曝台股最佳買點在這裡

美股四大指數周二全數收黑，費城半導體指數重挫7.87%，拖累台股24日開低走低重挫逾千點，一度失守46,000點，下探至45,819.71點，跌破5日線；但證券分析師認為，台股連漲6天之後，短線乖離過大，出現修正是合理的現象，若修正拉回到月線是好買點，在操作上可由5日線往下買進布局。

油價跌、加工利差卻擴大 台化領軍塑化股逆勢大漲

台股24日盤中重挫逾千點，但塑化股逆勢大漲，台化（1326）漲停亮燈，衝上57.7元，台塑（1301）盤中上漲逾4%，台聚（1304）、華夏（1305）、亞聚（1308）、聯成（1313）等也都上漲逾2%。原油大跌，台化PTA、PX相關加工產品跌幅較油價小，獲利利差增加，且預期未來走勢佳，帶動股價走高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。