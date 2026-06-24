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台股大跌逾千點 法人：多頭格局未死、切勿追高殺低

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導

台股創高後震盪，今日盤中一度大跌1,280點，最低下探至45,819點。針對台股後市，華南永昌優選50（009808）經理人蔣松原分析，目前市場核心邏輯為「多頭格局未死，但短線過熱需提防波動」。

儘管市場出現指數過高、融資餘額累積、AI族群本益比修正壓力等過熱訊號，導致短期盤勢進入整理階段，但這屬於題材輪動、強勢股休息的良性過程，而非結構性的反轉崩盤。

觀察台股多頭架構的核心指標，關鍵仍在於「台積電」，只要台積電基本面趨勢不變，台股便具備強勁支撐。以產業視角來看，AI算力需求持續外溢，CoWoS產能吃緊加上高階製程供不應求，這些剛性需求均支撐了外資的長線配置。

近期外資券商紛紛調高台積電目標價，甚至喊出上看3,380元，蔣松原認為，這反映出法人對台積電未來三年獲利前景的高度信心。他指出，台積電透過先進製程的選擇性調價、優化產品組合以最大化晶圓平均銷售單價（ASP），加上新產能擴增帶動的規模經濟，基本面獲利成長具備高度能見度。

在操作策略上，建議投資人，面對台股位階偏高時，切勿追高殺低，應回歸「優質龍頭股」的長線配置思維。投資人可留意先前已經歷合理修正、籌碼沉澱後的類股，如ASIC、IC設計、記憶體及封測等族群，這些產業受惠於AI產業鏈的長線成長，在整理過後具備再次表態的潛力。

此外，提醒投資人關注市場的輪動效應，例如聯發科漲價效應帶動的IC設計補漲，以及下半年生技產業題材。進入6月底，投資人可持續追蹤營收動能強勁的AI供應鏈，並搭配台積電相關廠務、特化及重電等具備長線成長動能的傳產族群。

對於偏好穩健的投資人，建議優先布局「含積量」高、長期績效穩健的市值型ETF。整體而言，台股多頭架構未變，震盪回檔反而是布局優質績優股、優化投資組合的合適時機。

台股 台積電

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