台股千點回檔顯真章！聯茂逆勢鎖漲停、法人這麼說

台股24日盤中大跌逾千點、失守五日線，其中聯茂（6213）卻逆勢放量走強，盤中以309元攻漲停、成交量逾2.4萬張，成為逆勢強攻的個股。法人看好，聯茂將持續受惠 AI 伺服器產業、CCL持續漲價，及車用電子升級等成長趨勢，並因應全球供應鏈變化，新增泰國廠產能，後市可期。

聯茂24日開盤隨即跳空漲停，盤中雖一度打開漲停板，卻又瞬間再度鎖上，股價強勢表態；日線方面，目前價位所有均線呈現多頭排列、前波高點為312元，留意日KD指標的K值已達80以上高檔區，趨勢指標MACD呈現正向動能，並且在零軸上方、柱狀體為紅，多頭趨勢強勁。

展望後市，法人分析，隨著AMD PCIe Gen 6滲透率提升，帶動M7產品占比快速增加，整體高階產品比重同步攀升。對應PCIe Gen 6伺服器平台的M7無鹵超低耗損材料IT-988GL，已通過各大伺服器ODM終端與PCB板廠認證，預期M7出貨比重至年底有望突破10%。

此外，聯茂將切入低軌衛星供應鏈，目前以地面設備產品為主，預期於2027年上半年開始貢獻營收；近期亦將驗證2027年ASIC產品，並可望於2027年下半年挹注營收。

法人看好，聯茂受惠高階產品比重提升，以及AI、低軌衛星等需求帶動，預期2026年第2季至第3季營運動能續強，因此上修2026年營收預估至476億元，每股稅後盈餘（EPS）上看9.6元。

法人補充，聯茂董事會已通過泰國二廠資本支出案，金額達33.28億泰銖，規劃新增60萬張產能，預計於2027年下半年裝機、2028年量產。

儘管目前泰國一廠60萬張產能尚未完全開出、稼動率仍偏低，但看好未來LEO市場成長，以及部分產品OOC趨勢，加上相關產品已進入客戶認證階段，預期2027年泰國廠有機會打入LEO PCB供應鏈。

另一方面，聯茂也布局ASIC下一世代方案，目前M8等級產品預計於下半年送樣，並可望自2028年開始貢獻效益。