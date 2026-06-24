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權值軍團殺聲隆隆！「這族群」竟突然暴衝 4檔高掛漲停

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

台股24日受美股四大指數全面收黑、費半指數重挫7.87%拖累，空方賣壓大幅增強，集中市場指數盤中一度重挫1280.94點，跌破46,000點整數關卡，最低下探45,819.71點。不過在權值股與AI概念股遭到大幅調節之際，安控族群卻逆勢走強，成為盤中少數亮點。

盤面上，杭特（3297）、彩富（5489）、哲固（3434）、天鉞電（5251）同步攻上漲停，昇銳（3128）亦大漲逾6%，與大盤重挫形成強烈反差，吸引短線資金聚焦。

今日盤勢受國際股市重挫影響，AI與半導體族群成為主要賣壓來源，台積電（2330）、聯發科（2454）、台達電（2308）等高位階電子股同步走弱。隨著指數快速下殺，市場避險情緒升溫，資金明顯由權值股撤出，轉向低位階、中小型題材股。

安控族群因股本較小、籌碼相對集中，加上基期相對偏低，在劇烈波動盤勢中成為短線資金停泊標的，帶動盤中快速點火。

近年政府持續推動智慧城市、AI安防與資安自主化相關政策，並透過公共建設與標案機制強化系統導入。在地緣政治風險升溫背景下，資安審查趨嚴，也使本土安控供應鏈具備一定替代空間與市場想像。

雖然相關政策並非今日行情直接催化因素，但在市場風險偏好下降時，仍有助強化族群的中長線題材支撐。

產業面來看，安控廠商近年積極由傳統監控設備轉型，朝AI影像辨識、智慧建築、車用監控及工業應用等領域延伸，並導入邊緣運算提升即時分析能力。

隨著AI伺服器與資料中心建置需求延續，市場亦關注安控設備在智慧影像處理與資安應用上的滲透機會，成為族群長線轉型的重要想像來源。

整體而言，今日安控族群強勢表現，主要來自大盤急跌下的資金快速輪動，而非單一基本面利多推動。在高波動環境中，中小型題材股容易吸引短線資金集中進駐。後續觀察重點仍應回歸個股營收表現、政府標案動能，以及AI影像應用實際落地進度，以判斷族群行情是否具備延續性。

杭特 美股 彩富

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台股24日盤中重挫逾千點，但塑化股逆勢大漲，台化（1326）漲停亮燈，衝上57.7元，台塑（1301）盤中上漲逾4%，台聚（1304）、華夏（1305）、亞聚（1308）、聯成（1313）等也都上漲逾2%。原油大跌，台化PTA、PX相關加工產品跌幅較油價小，獲利利差增加，且預期未來走勢佳，帶動股價走高。

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