荷莫茲海峽重啟、原料壓力紓解 台化漲停帶動塑化族群強勢抗跌

荷姆茲海峽重啟，國際油價重挫至四個月低點，中油也已證實，旗下油輪正載運200萬桶原油，於23日順利通過荷莫茲海峽，預計7月中旬抵台，市場期待塑化產業原料壓力有望進一步紓解，催化塑化類股行情，成台股24日盤中抗跌族群。

其中，漲勢領先的台化（1326）以57.7元拉至漲停，台塑（1301）、台聚（1304）、華夏（1305）、亞聚（1308）、台達化（1309）等多檔塑化股24日盤中均表現強勢。

除油價、原料供應題材外，台塑四寶除息日陸續登場。台化也於今日迎來除息日，每股配發0.6元現金股利。雖昨日台塑化（6505）除息日以52.1元收黑，呈貼息表現。不過，台化盤中迅速完成填息後持續走高，進一步攻上漲停，至57.7元。

法人表示，海峽重啟、原油供給壓力趨緩，對塑化業者有二大正面影響：一是短期供料缺口解除、中長期成本壓力舒緩。不過，業內人士也認為，近期大宗石化產品價格逐步走跌，產業第3季及下半年的挑戰，在於戰爭期間採購的高價原料庫存亟待去化；因成本堆高，下游產品漲勢也難在短期內回落。未來業者如何調控產品組合、嚴控開動率以控制成本、確保獲利，仍是一大挑戰。