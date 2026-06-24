銀彈準備好！分析師曝台股最佳買點在這裡

美股四大指數周二全數收黑，費城半導體指數重挫7.87%，拖累台股24日開低走低重挫逾千點，一度失守46,000點，下探至45,819.71點，跌破5日線；但證券分析師認為，台股連漲6天之後，短線乖離過大，出現修正是合理的現象，若修正拉回到月線是好買點，在操作上可由5日線往下買進布局。

台股在空軍重擊下開低走低，早盤以46,909.98點開出，下跌190.67點，權王台積電（2330）受ADR大跌6.69%拖累，以2,435元開低，下跌55元，股價開低走低再往下跌，一度下滑至2,405元，大跌85元， 盤中跌幅逾3%，影響大盤指數約624點，聯發科（2454）、台達電（2308）、日月光投控（3711）、台光電（2383）、欣興（3037）、鴻海（2317）等股都下跌。

台股大盤指數一度下探至45,819.71點，大跌1,280.94點，短暫跌落至46,000點之下，5日線失守；投資人面對大盤指數連續兩個交易日下跌，不禁有點擔心，是否該先退場觀望？或者更應趁拉回修正時進場挑好股？

證券分析師張陳浩表示，韓股昨日重挫到熔斷，並不是因為景氣問題，而是因為政策的變動討論所引發，由於股市位於高檔，一有政策議題的干擾， 引來投資人擔憂，先跑再說；韓股大跌，加上Fed升息的聲音再起，拖累美股周二齊挫。

張陳浩指出，台股在連漲6天後，短線乖離過大，因此出現修正，預期若是拉回到月線將是好買點，在操作上可以由5日線往下布局；至於看好的族群上，他強調，首選是能見度最高的產業，包括台積電及台積電領軍的先進封裝股，可留意日月光投控、京元電子（2449）等。

張陳浩強調，晶圓代工成熟製程同樣值得關注，首先是聯電（2303）兼具漲價、與英特爾合作等題材，股價一路走高刷新歷史紀錄，有會挑戰300元，另外，同屬晶圓代工成熟製程的世界（5347）及力積電（6770）也可以留意。

張陳浩說，還有新CPO概念的大立光（3008）、群創（3481）；ABF的欣興、南電（8046）、景碩（3189）、臻鼎-KY（4958）；被動元件的國巨*（2327）、華新科（2492）、禾伸堂（3026）等也都看好；至於記憶體股，張陳浩認為，預期美光財報公布的數字將很亮眼，修正過的DRAM股也有機會。