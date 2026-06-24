快訊

競選看板臉部被挖走！「藝術家」法男犯案原因曝 美女議員哭笑不得

西西里咖啡其實超肥？營養師揭真相 這3款看似健康卻害血糖飆

改善要等一年半…高鐵自由座旅客湧入對號車廂掀民怨 鐵道局要動了

油價跌、加工利差卻擴大 台化領軍塑化股逆勢大漲

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

台股24日盤中重挫逾千點，但塑化股逆勢大漲，台化（1326）漲停亮燈，衝上57.7元，台塑（1301）盤中上漲逾4%，台聚（1304）、華夏（1305）、亞聚（1308）、聯成（1313）等也都上漲逾2%。原油大跌，台化PTA、PX相關加工產品跌幅較油價小，獲利利差增加，且預期未來走勢佳，帶動股價走高。

國際油價持續走弱，然對塑化業者而言，只要產品與原料間的加工差持續擴大，就有獲利空間。台化指出，近期PX與PTA加工利差同步改善，其中PX與輕油加工差由151美元擴大至355美元，PTA加工差也回升至530元人民幣，均重返獲利區間。

台化指出，6月初台化芳香烴三廠已經恢復生產，三個芳香烴廠重組單元將會全載運轉，預期對6月營收及利益將有所貢獻。

不過，在塑料方面，由於客戶前兩個月備較多庫存，且中國大陸超產嚴重向外低價傾銷出口，下游業者觀望並延後下單，營收及利益面臨較大挑戰。但因PX等芳香烴量體大，預估全公司營收仍會比5月份增加。

台化5月營收273.8億元，年增15.5％、月減14.7％；前五月累計營收1412.3億元，年增10.6％。

台化昨日重跌逾5%後，今一度逆勢大漲至漲停板57.7元，成交量也較昨日增加至6.4萬張。不過以籌碼來看，昨日三大法人幾乎沒有著墨，甚至外資還大賣超過1.1萬張。台塑集團中除了台化，台塑也上漲近4%，南亞（1303）漲逾1%，台塑化（6505）漲逾3%。

台化 台聚 聯成

延伸閱讀

台股狂瀉逾千點、摜破46K！面板三虎逆勢突圍 漲停打開仍強勢

外資昨日狂掃機票 航空股在漲什麼？三大利多發酵

半導體全倒他獨強！中砂盤中逆勢漲逾半根停板

台積電重挫拖累大盤 聯電擔綱多頭信心 世界、力積電齊撐盤

相關新聞

AI行情下半場算力下沉終端！上游ASIC到下游IPC全爆發 專家點「2檔」轉型黑馬

過去三年，AI行情幾乎都集中在雲端那一端：GPU、HBM、CoWoS、ABF載板，這些股票早就漲到法人不敢追、本益比拉到天上。但大型語言模型（LLM）的Token消耗過快、推論成本居高不下，企業開始改用領域語言模型（DSLM），透過LLM蒸餾、參數剪枝與量化技術，把通用大模型壓縮成專為特定產業（製造、醫療、金融）客製化的小模型。 相比通用LLM，DSLM具備高隱私安全、領域高準確度、低傳輸延遲三大優勢，更重要的是，模型壓縮後體積大幅縮小，正好能塞進NPU這類低功耗端側晶片運行，直接把企業導入AI的硬體與算力成本砍掉一大截。

籌碼穩定股抗跌 中信金、聯發科等近日法人買超、融資減少

台股昨（23）日高檔停利賣壓湧現，終止連六紅。市場專家指出，短線漲多震盪加劇，中信金（2891）、聯發科法人買超、融資減少個股，籌碼經良性換手更趨於穩定，有利吸引短多買盤進駐，股價領漲抗跌。

銀彈準備好！分析師曝台股最佳買點在這裡

美股四大指數周二全數收黑，費城半導體指數重挫7.87%，拖累台股24日開低走低重挫逾千點，一度失守46,000點，下探至45,819.71點，跌破5日線；但證券分析師認為，台股連漲6天之後，短線乖離過大，出現修正是合理的現象，若修正拉回到月線是好買點，在操作上可由5日線往下買進布局。

油價跌、加工利差卻擴大 台化領軍塑化股逆勢大漲

台股24日盤中重挫逾千點，但塑化股逆勢大漲，台化（1326）漲停亮燈，衝上57.7元，台塑（1301）盤中上漲逾4%，台聚（1304）、華夏（1305）、亞聚（1308）、聯成（1313）等也都上漲逾2%。原油大跌，台化PTA、PX相關加工產品跌幅較油價小，獲利利差增加，且預期未來走勢佳，帶動股價走高。

台股重挫狂瀉1,280點 法人：多頭還沒結束 但別忘了夜盤跌停教訓

美股四大指數昨（23）日全數下跌，其中以費城半導體指數下跌7.8%最重。拖累台股24日開低走低，盤中最低下跌1,280點至45,819點。台積電盤中最低下跌85元至2,405元。

台積電重挫拖累大盤 聯電擔綱多頭信心 世界、力積電齊撐盤

台股24日開低走低，盤中重挫逾千點，一度下滑至45,819.71點，跌破5日線，權王台積電（2330）一度大跌85元，拖累大盤指數，不過，聯電（2303）領軍擔綱多頭指標，一度衝達185.5元，寫歷史新高，盤中漲幅逾2%，同屬成熟製程的世界（5347）、力積電（6770）也同步上漲撐盤。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。