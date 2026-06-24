油價跌、加工利差卻擴大 台化領軍塑化股逆勢大漲
台股24日盤中重挫逾千點，但塑化股逆勢大漲，台化（1326）漲停亮燈，衝上57.7元，台塑（1301）盤中上漲逾4%，台聚（1304）、華夏（1305）、亞聚（1308）、聯成（1313）等也都上漲逾2%。原油大跌，台化PTA、PX相關加工產品跌幅較油價小，獲利利差增加，且預期未來走勢佳，帶動股價走高。
國際油價持續走弱，然對塑化業者而言，只要產品與原料間的加工差持續擴大，就有獲利空間。台化指出，近期PX與PTA加工利差同步改善，其中PX與輕油加工差由151美元擴大至355美元，PTA加工差也回升至530元人民幣，均重返獲利區間。
台化指出，6月初台化芳香烴三廠已經恢復生產，三個芳香烴廠重組單元將會全載運轉，預期對6月營收及利益將有所貢獻。
不過，在塑料方面，由於客戶前兩個月備較多庫存，且中國大陸超產嚴重向外低價傾銷出口，下游業者觀望並延後下單，營收及利益面臨較大挑戰。但因PX等芳香烴量體大，預估全公司營收仍會比5月份增加。
台化5月營收273.8億元，年增15.5％、月減14.7％；前五月累計營收1412.3億元，年增10.6％。
台化昨日重跌逾5%後，今一度逆勢大漲至漲停板57.7元，成交量也較昨日增加至6.4萬張。不過以籌碼來看，昨日三大法人幾乎沒有著墨，甚至外資還大賣超過1.1萬張。台塑集團中除了台化，台塑也上漲近4%，南亞（1303）漲逾1%，台塑化（6505）漲逾3%。
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