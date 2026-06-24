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台股重挫狂瀉1,280點 法人：多頭還沒結束 但別忘了夜盤跌停教訓

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

美股四大指數昨（23）日全數下跌，其中以費城半導體指數下跌7.8%最重。拖累台股24日開低走低，盤中最低下跌1,280點至45,819點。台積電盤中最低下跌85元至2,405元。

法人指出，周一台指期夜盤一度摸到49,000點，代表市場情緒已經被推到非常亢奮的位置，短線多方氣勢確實強，但昨天開盤被美期指帶下來，其實也不能過度解讀成行情立刻翻空，因為在高檔乖離擴大之後，本來就很容易出現震盪修正，尤其期貨夜盤先行衝高，隔天只要外盤稍微轉弱，就會引發短線多單獲利了結與槓桿部位降風險，這種走法過去在強多行情裡並不少見，反而有修正、有換手，行情才比較有機會走得長久。

法人分析，不過這次也不能只用「健康修正」四個字輕輕帶過，因為上一次夜盤跌停的教訓還很清楚，當時也是沒有太明確的利空，主要就是美股、美期指突然轉弱，加上夜盤流動性相對白天薄、槓桿部位集中，最後賣壓一旦觸發停損與程式單，就會在短時間內放大成流動性踩踏，所以現在最重要的判斷不是單純看漲或看跌，而是分清楚這波壓回到底是「有承接的修正」還是「失控式急殺」。

如果只是高檔乖離後的拉回，權值股沒有全面轉弱，電子主流沒有崩散，低檔仍有買盤承接，那這種修正反而是多頭續命，洗掉籌碼之後後面才有再攻的空間；但如果夜盤又出現美期指急殺、台指期跌幅快速擴大，並且權值股同步失守，那就不能是一般震盪，因為高檔最怕的不是已知利空，而是突然翻盤引發槓桿連鎖賣壓。

台股 美股 費城半導體

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