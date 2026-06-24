無畏大盤跌千點 神準搶進後量子加密 股價漲幅逾6%

台股24日下跌千點，除了面板等族群撐盤，網通族群也有走揚表現，其中，神準（3558）搭上川普的「後量子加密」題材，漲幅逾6%，表現最強。

美國總統川普更下令全面展開「後量子加密」部署，業界看好，將加速後量子加密技術演進及商業落地時程。

神準今年積極佈局企業的AI及雲端需求，除針對企業界高度重視的資料不出公司核心理念，神準特別強調大語言模型地端化的關鍵進化趨勢 。

此外，看準量子時代威脅，神準表示，新型伺服器特別導入了先進的後量子加密技術，協助企業將關鍵資料庫、文件知識與對話歷程安全鎖在企業內部，以有效防禦未來量子運算所帶來的資安威脅。

量子世代即將到來，國安、資安攻防也上升到「量子」科技，美國總統川普更下令全面展開「後量子加密」部署，業界看好，將加速後量子加密技術演進及商業落地時程，中華電信（2412）、合勤控（3704）、啟碁（6285）、普萊德除已投入研發，更已經推出相關解決方案，將搭上後量子時代商機。

AI與量子時代帶來國安及資安上的嚴峻挑戰挑戰，在量子運算技術快速發展下，現行加密機制可能面臨失效的挑戰，尤其量子電腦「先竊取，後解密（Harvest Now, Decrypt Later）」的威脅更是嚴峻。