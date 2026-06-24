台積電重挫拖累大盤 聯電擔綱多頭信心 世界、力積電齊撐盤

台股24日開低走低，盤中重挫逾千點，一度下滑至45,819.71點，跌破5日線，權王台積電（2330）一度大跌85元，拖累大盤指數，不過，聯電（2303）領軍擔綱多頭指標，一度衝達185.5元，寫歷史新高，盤中漲幅逾2%，同屬成熟製程的世界（5347）、力積電（6770）也同步上漲撐盤。

聯電除了成熟製程之外，傳出將與英特爾合作跨足先進製程領域，根據 AI研究公司FundaAI發布的報告指出，聯電正與英特爾合作，採用12奈米與3奈米製程技術生產晶片，相關晶片預計將在英特爾位於美國亞利桑那州的晶圓廠投產。

針對與英特爾合作採用12奈米與3奈米製程技術生產晶片一事，聯電則是在股市觀測站上發出公告表示，「本公司對於媒體之臆測性報導，無法提供評論。有關本公司財務、業務資訊，皆以公開資訊觀測站公告為準」。

聯電第1季合併營收610.4億元，毛利率29.2%，歸屬母公司淨利為161.7億元，每股純益1.29元，為近十季高點；聯電因遭列注意股票，應主管機關要求，公告自結5月稅後純益84.49億元，年增203%，每股純益0.68元，單月獲利表現亮眼。

聯電預估，第2季晶圓出貨量季增7%至9%，美元營收季增1%至3%，產能利用率落在81%至83%，毛利率重返3成，都將優於第1季；聯電先前已對客戶發出漲價通知，預期漲價效益將在下半年開始逐漸反映。

台股24日重挫，聯電以172元開出後一度拉升至185.5元，寫歷史新高，盤中漲幅逾2%，為貢獻大盤漲點最多的個股；力積電開低走高翻紅，盤中漲幅逾6%；世界也是上漲攻勢，盤中漲幅逾2%。