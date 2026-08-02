整理包／韓股去槓桿化政策急止血 Kospi 強漲18% 這波股災受創的散戶還回得來嗎？

散戶大軍瘋狂湧入股市，AI題材愈燒愈旺，但這波熱潮到底是財富列車，還是新一輪「割韭菜」？韓股近日因散戶集中押注三星電子、SK海力士，槓桿ETF爭議同步升溫，主管機關更罕見表態後悔。對此，《經濟日報》帶讀者一同了解這場韓股ETF風暴如何爆發，以及台股投資人不能忽視的風險。

文章目錄 一、南韓瘋股市 市場推多元槓桿ETF是什麼？

二、散戶狂上車卻讓監管單位喊「後悔」？

三、韓股投資失衡 一年觸發熔斷9次

四、投資人瘋槓桿 台股也有既視感？

五、南韓急祭出限槓桿ETF新制救市 去槓桿化有成？

一、南韓瘋股市 市場推多元槓桿ETF是什麼？

根據南韓交易所公告顯示，2026年5月27日共有18 檔連結三星電子與SK海力士的槓桿／反向商品上市。其中，包括16檔ETF與2檔ETN。16檔ETF由三星、未來資產、韓國投信、KB、韓華、Kiwoom、Hana、Shinhan等8家資產管理公司推出。

連結三星電子、SK海力士的單一個股槓桿／反向ETF代表商品 標的 類型 代表商品 三星電子 現股 2倍做多ETF KODEX三星電子單一個股槓桿、TIGER三星電子單一個股槓桿、ACE三星電子單一個股槓桿、RISE三星電子單一個股槓桿、PLUS三星電子單一個股槓桿 期貨 2倍做多ETF KIWOOM三星電子期貨單一個股槓桿、1Q三星電子期貨單一個股槓桿 期貨反向 2倍 ETF PLUS三星電子期貨單一個股反向 2X SK海力士 現股 2倍做多ETF KODEX SK海力士單一個股槓桿、TIGER SK海力士單一個股槓桿、ACE SK海力士單一個股槓桿、RISE SK海力士單一個股槓桿、SOL SK海力士單一個股槓桿 期貨 2倍做多ETF KIWOOM SK海力士期貨單一個股槓桿、1Q SK海力士期貨單一個股槓桿 期貨反向 2倍 ETF SOL SK海力士期貨單一個股反向 2X 資料來源：韓國交易所、韓聯社等公開資訊；商品名稱為中文譯名，實際名稱、代碼與交易規則仍以韓國交易所及各發行公司公告為準。

槓桿型股票不稀奇，不過，奇特的是，這些槓桿型ETF並不是追蹤KOSPI或半導體等指數，而是直接押注單一公司每日漲跌的2倍。綜合外媒報導指出，這批產品上市首日交易非常熱，三星電子與SK海力士股價上漲時，相關槓桿產品也出現高漲幅，部分SK海力士槓桿商品盤中一度接近60%漲幅。

為了把散戶資金拉回韓股、承接AI半導體交易熱潮、活絡本土資本市場、減輕韓元貶值壓力，韓股推出多元槓桿型ETF。而相關商品的上市也帶動現象級的申購潮，上市首日，個人投資人單日淨買進TIGER SK海力士單一個股槓桿達6,908億韓元，創韓國掛牌ETF史上個人單日淨買超紀錄；同時，反向產品也大量成交。

二、散戶狂上車卻讓監管單位喊「後悔」？

韓股熱潮，加上槓桿型金融商品的推波助瀾，不僅推升指數上漲，也帶出量的交易申購潮。然而，南韓金融監督院（FSS）院長李燦鎮，卻在近日受訪時表示，監管機關當初核准這批連結三星電子、SK海力士的槓桿ETF時「準備得太倉促」，並稱「也許我當時應該躺在地上擋下來，我個人感到後悔」。

他會這麼說不是沒原因，若從數據來看，這批連結三星電子、SK海力士的單一個股槓桿ETF規模已經超過14兆韓元，當中，約有92%由散戶持有，比例過於集中和懸殊。

此外，這類ETF 5月27日上市時市值約4.5兆韓元，不到一個月內已增至9.6兆韓元；日換手率達122.5%，遠高於其他槓桿、反向ETF。而這容易產生股市的「放大波動」風險。

一般韓股ETF與這次爭議的單一個股槓桿ETF比較 項目 一般韓股ETF 這次爭議的特殊ETF 追蹤標的 KOSPI、韓國大型股、韓國科技股等一籃子股票 單一股票，例如三星電子、SK海力士 風險分散 有分散效果，單一公司影響較小 高度集中，標的股票一跌，ETF幾乎直接受衝擊 槓桿設計 多數是 1 倍追蹤 可做 2 倍做多，甚至反向操作 投資目的 較偏中長期配置 較偏短線交易、波段投機 報酬邏輯 標的漲 1%，ETF大致漲 1% 標的單日漲 1%，2倍ETF目標漲約 2%；但跌也會放大 最大問題 韓股本身波動與匯率風險 單一個股集中風險＋槓桿風險＋每日重設造成長持偏離 註：表格為商品特性比較。一般ETF、槓桿ETF與反向ETF的實際風險、費用與追蹤方式，仍應以各商品公開說明書及交易所公告為準。

三星電子與SK海力士合計已占KOSPI市值超過一半；FSS也提到，今年KOSPI漲幅主要由兩大晶片股推動。當槓桿ETF又集中連結這兩檔股票時，產品本身就可能強化市場單一方向交易。過度集中的交易模式，雖然在行情好時容易觸發暴漲行情，但股市回檔時，震盪壓力也被隨之放大。

單一個股槓桿ETF引發監管疑慮的主要原因 條件 監管疑慮 標的是三星、SK海力士 兩檔股票對KOSPI影響太大 產品有槓桿 散戶盈虧與市場買賣壓力都被放大 散戶占比極高 投資人保護壓力升高 市場已高度亢奮 融資餘額、短線交易與AI題材可能互相強化 註：單一個股槓桿ETF的風險不僅來自標的股票漲跌，也包括槓桿效果、每日重設機制、散戶集中交易與市場再平衡壓力。

三、韓股投資失衡 一年觸發熔斷9次

韓國綜合股價指數KOSPI的市場層級「熔斷機制」（circuit breaker），今年累計至7月29日共觸發9次，甚至其中有7次集中在2026年6月過後，槓桿型商品熱潮與融資增加，讓韓國散戶處於高度槓桿狀態；半導體股急跌後，進而引爆大規模追繳與斷頭。

根據統計，短期內就有超過120萬個槓桿交易帳戶收到追繳通知，更是有超過30萬個散戶帳戶遭到強制平倉，也就是爆倉。花旗估算，截至29日南韓散戶這一波在槓桿型ETF的累計損失約達56.3兆韓元（387億美元）。29日較6月高點已暴跌約40%，僅僅在一個月前，投資人才熱烈慶祝Kospi突破9,000點大關。

韓股市場推行一系列個股槓桿ETF，然而，卻恐釀風險放大的後果，監管單位也喊後悔。韓股示意圖。 美聯社

而激進失控的市場也讓監管單位不得不動作，韓國金融委員會7月宣布暫停新的單一股票槓桿ETF上市，並把交易基本存款門檻由1,000萬韓元提高至3,000萬韓元，而南韓總統李在明也一再點名槓桿型ETF「上漲助漲、下跌助跌」，進一步放大場波動，批評相關單位的補救措施過於緩慢。

此外，韓股加劇震盪也連帶影響亞股走勢；至於，對倫敦、紐約和東京的基金經理人來說，現在每天開盤前多了一項新的例行公事：查看南韓股市的狀況。

摩根資產管理的亞太首席市場策略師許長泰（Tai Hui）表示：「我想在今年之前，我從未向全球團隊就南韓進行過簡報」，這在他14年職涯中堪稱史上第一次。

Ortus Advisors的日股策略主管傑克森今年稍早已將Kospi納入密切監控名單，這也是他20多年來第一次。柏瑞投資（PineBridge）駐倫敦的投資組合經理人瑞達笑稱：「我們現在全都是南韓投資人了。」

四、投資人瘋槓桿 台股也有既視感？

台股示意圖。 聯合報系資料照

韓國股市近期劇烈波動，單一個股槓桿ETF被認為是推升波動的原因之一。金管會表示，基於金融穩定考量，台灣目前未開放，未來也沒有規劃推出這類商品。

台灣本來就有槓桿型與反向型ETF。根據台灣證交所說明，這類ETF是以每日追蹤標的指數報酬的正向倍數或反向倍數為目標，且會因每日動態調整、每日複利，使長期報酬偏離原型指數的倍數表現。證交所強調，不建議長期持有。

然而，觀察近期台股成交量排名，槓桿型ETF元大台灣50正2（00631L）近乎都在日成交量前段班，當股市重挫時更是如此。此外，從元大台灣價值高息（00940）一度引發的ETF之亂，到現今的主動式ETF包含主動統一台股增長（00981A）、主動統一升級50（00403A）旋風。

由ETF帶出的大量資金卻集中在散戶手上，加上台股部分權值股權重過高，儘管台股目前尚未出現與韓國相同的單一個股槓桿ETF爭議，卻也存在著風險放大的問題。

對此，台灣證交所近期的市場觀點也提醒，ETF雖然持有一籃子股票，但若權重高度集中於少數大型股或熱門產業，仍會有單一產業、單一主題與大型股集中風險。若未來產業循環反轉、估值修正或全球科技需求降溫，投資人資產波動可能擴大。

而監管單位也示警，建議散戶避免在高檔以槓桿或融資追價。較穩健的作法，是以非槓桿、分散型ETF或分批布局方式參與長期題材。

五、南韓急祭出限槓桿ETF新制救市 去槓桿化有成？

7月29日晚間，南韓主管機關召開緊急會議，決定限制個人投資單一個股槓桿型ETF的金額占個人整體金融投資的比率，不得超過20%，並提高這類ETF的交易成本；去年才解除的放空禁令，也可能重出江湖。此外，個股槓桿ETF最低現金存款額新規定原定8月5日實施，也提前至31日，投資人須有3,000萬韓元（約2萬美元）現金存款才能申購。

根據彭博彙整的數據，自6月底融資餘額創下歷史新高以來，南韓的股票融資餘額已下降逾10%；追蹤三星電子與SK海力士的南韓上市槓桿ETF，其管理資產規模也大幅縮水。根據彭博資料，截至周四，相關ETF管理資產已由6月25日時超過110億美元，大幅降至41億美元，主要因為標的股票價格重挫；同時，這類槓桿ETF過去兩周也轉為資金淨流出。

韓股31日大幅反彈。 法新社

新規定開始實施後，又受惠於大型科技企業的支出計畫利多再度點燃市場對人工智慧題材的樂觀情緒，31日南韓兩大記憶體廠股價狂飆，SK海力士盤中漲幅擴大至30%，觸及漲停板，三星電子也大漲27%；韓股Kospi指數更是寫下創紀錄的18%漲幅。

根據摩根大通最新報告，隨著槓桿ETF部位持續縮減，加上避險基金幾乎已完成去槓桿過程，近期重創南韓股市的極端波動可望逐漸消退。分析師指出，雖然近期股價下跌仍可能引發進一步賣壓，但南韓市場目前的部位結構已變得更具吸引力。「如果市場能在此形成一個具有持續性的底部，歷史經驗將支持後續行情的發展。」

（資料來源：記者廖珮君；編譯廖玉玲、葉亭均、陳律安；AI協助製稿）