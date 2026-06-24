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台股狂瀉逾千點、摜破46K！面板三虎逆勢突圍 漲停打開仍強勢

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股24日遭遇空軍重擊，在美股四大指數全面收黑、費半指數重挫7.87%，以及台積電ADR大跌6.69%的衝擊下，集中市場指數盤中一度重挫逾1,200點，摜破46,000點大關。不過，在市場避險情緒急速升溫之際，面板族群逆勢竄出，群創（3481）、友達（2409）及彩晶（6116）同步強勢走揚，成為盤面少數亮點。

面板三虎今早開盤後全面衝高，群創率先亮燈漲停，友達、彩晶隨後跟進。不過隨著大盤跌勢擴大，漲停陸續遭打開，盤中群創漲幅明顯收斂至約4.5%，友達上漲約3.5%，彩晶則維持約1.5%漲幅，表現仍優於大盤。

基本面方面，根據集邦科技最新6月下旬面板報價預測，隨著618促銷檔期及世界盃備貨告一段落，面板市場進入傳統淡季，目前僅監視器面板價格小幅上漲，電視及筆電面板報價則維持持平。儘管下半年需求能見度仍存變數，但筆電品牌客戶持續提前備貨，加上面板廠積極去化產能，預估第2季NB面板出貨量仍有望季增4.6%。

群創近期股價強勢飆升，除了面板景氣外，轉型布局更成為市場關注焦點。群創4月稅後純益達21.59億元、年增26.54倍，單月EPS達0.27元，已超越今年首季及去年全年表現；前5月累計營收1,085.3億元，年增15.9%。公司看好面板需求延續首季回溫態勢，將持續推動「雙軌轉型」策略，拓展非顯示器業務。

法人指出，群創積極發展FOPLP（扇出型面板級封裝），目前Chip-First月產能已由400萬顆擴增至超過4,000萬顆。未來若RDL及TGV技術陸續取得客戶認證，成長動能可望進一步放大，市場更傳出相關產品已打入SpaceX供應鏈，增添長期想像空間。

友達則將轉型重心放在AI資料中心與光通訊領域。法人分析，友達首季毛利率提升至11.8%，本業虧損明顯收斂。更受矚目的是，公司攜手富采（3714）、鼎元（2426）及環宇-KY（4991）布局Micro LED CPO（共同封裝光學）技術，鎖定AI伺服器機櫃間高速短距離傳輸需求。董事長彭双浪表示，友達聚焦光通訊模組與系統級產品開發，目前產品已進入客戶送樣驗證階段，預計未來2至3年逐步發酵。

值得注意的是，儘管面板股近期強勢上攻，外資卻持續站在賣方。23日群創、友達及彩晶同步遭外資調節，其中群創單日遭賣超2.44萬張，連續7個交易日累計賣超逾20萬張；友達及彩晶也分別遭賣超2.88萬張及1.44萬張。

台股 彩晶 友達

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