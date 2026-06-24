外資昨日狂掃機票 航空股在漲什麼？三大利多發酵

台股24日續跌，兩天大跌超過千點，但航空股卻逆勢上揚，華航（2610）、長榮航（2618）股價持續走高，盤中漲幅約3%。外資昨日大搶機票，四大航空股全包，更買超華航逾3.3萬張。航空股近期利多頻頻，油價下跌讓成本壓力減輕、AI貨運需求龐大、貨運價格維持高檔，都推升股價上漲。

美伊簽署暫時停戰協議，國際油價持續走跌，布蘭特油價在每桶80美元大關之下波動，因美國發出為期60天的許可證，允許伊朗在國際市場出售石油，促使油價加速下跌。

油價下跌直接減輕航空公司最沉重的燃油成本負擔，華航、長榮航先前在18日宣布，將調降台灣出口至歐美及亞洲地區的貨運燃油附加費。華航7月1日起、長榮航7月2日起生效，歐美線降幅約26%，亞洲線降幅約27%。

航空業者成本壓力下降，但航空貨運市場仍供不應求。物流業者指出，即使燃油附加費下調，但市場運價並未同步回落，貨運價格仍站穩每公斤300元的甜蜜價。

物流業者解釋，航空貨運市場最主要的定價因素仍是需求，而非燃油成本。需求有兩方面，一是美國對進口商品課徵的10%臨時關稅將於7月24日到期，帶動全球供應鏈提前出貨；二是台灣身為全球AI供應鏈核心，高單價、高時效性的AI產品大量仰賴航空運輸，帶來龐大貨運需求。

業界分析，在關稅搶運潮與AI出貨需求雙重支撐下，第3季航空貨運市場可望延續旺季行情。華航、長榮航及星宇航空（2646）等貨運業務比重較高的航空公司可望持續受惠。

航空四雄股價持續墊高，華航一度漲至23.6元，長榮航漲至44.8元，盤中上漲2~3%，另台灣虎航（6757）、星宇航空也都走高，再創波段新高。