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外資昨日狂掃機票 航空股在漲什麼？三大利多發酵

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

台股24日續跌，兩天大跌超過千點，但航空股卻逆勢上揚，華航（2610）、長榮航（2618）股價持續走高，盤中漲幅約3%。外資昨日大搶機票，四大航空股全包，更買超華航逾3.3萬張。航空股近期利多頻頻，油價下跌讓成本壓力減輕、AI貨運需求龐大、貨運價格維持高檔，都推升股價上漲。

美伊簽署暫時停戰協議，國際油價持續走跌，布蘭特油價在每桶80美元大關之下波動，因美國發出為期60天的許可證，允許伊朗在國際市場出售石油，促使油價加速下跌。

油價下跌直接減輕航空公司最沉重的燃油成本負擔，華航、長榮航先前在18日宣布，將調降台灣出口至歐美及亞洲地區的貨運燃油附加費。華航7月1日起、長榮航7月2日起生效，歐美線降幅約26%，亞洲線降幅約27%。

航空業者成本壓力下降，但航空貨運市場仍供不應求。物流業者指出，即使燃油附加費下調，但市場運價並未同步回落，貨運價格仍站穩每公斤300元的甜蜜價。

物流業者解釋，航空貨運市場最主要的定價因素仍是需求，而非燃油成本。需求有兩方面，一是美國對進口商品課徵的10%臨時關稅將於7月24日到期，帶動全球供應鏈提前出貨；二是台灣身為全球AI供應鏈核心，高單價、高時效性的AI產品大量仰賴航空運輸，帶來龐大貨運需求。

業界分析，在關稅搶運潮與AI出貨需求雙重支撐下，第3季航空貨運市場可望延續旺季行情。華航、長榮航及星宇航空（2646）等貨運業務比重較高的航空公司可望持續受惠。

航空四雄股價持續墊高，華航一度漲至23.6元，長榮航漲至44.8元，盤中上漲2~3%，另台灣虎航（6757）、星宇航空也都走高，再創波段新高。

外資 長榮航 華航

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籌碼穩定股抗跌 中信金、聯發科等近日法人買超、融資減少

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銀彈準備好！分析師曝台股最佳買點在這裡

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台股24日盤中重挫逾千點，但塑化股逆勢大漲，台化（1326）漲停亮燈，衝上57.7元，台塑（1301）盤中上漲逾4%，台聚（1304）、華夏（1305）、亞聚（1308）、聯成（1313）等也都上漲逾2%。原油大跌，台化PTA、PX相關加工產品跌幅較油價小，獲利利差增加，且預期未來走勢佳，帶動股價走高。

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美股四大指數昨（23）日全數下跌，其中以費城半導體指數下跌7.8%最重。拖累台股24日開低走低，盤中最低下跌1,280點至45,819點。台積電盤中最低下跌85元至2,405元。

台積電重挫拖累大盤 聯電擔綱多頭信心 世界、力積電齊撐盤

台股24日開低走低，盤中重挫逾千點，一度下滑至45,819.71點，跌破5日線，權王台積電（2330）一度大跌85元，拖累大盤指數，不過，聯電（2303）領軍擔綱多頭指標，一度衝達185.5元，寫歷史新高，盤中漲幅逾2%，同屬成熟製程的世界（5347）、力積電（6770）也同步上漲撐盤。

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