股市大跌...9成散戶在重複犯錯！小童揭「3毀滅性操作」：錯過最佳10天報酬率暴跌

每逢股市迎來劇烈震盪，市場總充斥著非理性的恐慌情緒。財經YouTuber小童指出，無論投資人在數位金融時代如何調整操作，幾乎每一次盤勢面臨大幅拉回時，市場上皆有高達九成以上的散戶投資人，正在重複犯下同樣的毀滅性錯誤。

小童列舉出投資人最常忽略的3大盲點，直言這往往是自媒體與市場同溫層從未點破的殘酷真相，導致多數人一再痛失資產增值的黃金窗口。

盲點一：恐慌砍倉錯失大漲！數據證實「 拉回多頭慣性未變 」

小童指出，首購族與散戶最常見的第1個錯誤，便是看到開盤暴跌就急於清空多頭現貨。

他以6/8大跌當日為例，當日台指期因回踩密集成交區，整體多頭慣性與趨勢並未實質翻空，盲目砍倉反而錯失隨後的短線反彈。

小童透露，自己在操作策略上實施「現貨多、期貨空」的高檔收斂防守，預留空單鎖住波段利潤，而非直接在低點拋售股票。

小童引用標普500歷史數據警告，長期待在市場的年化報酬率約為8.4%，但若因恐慌離場而錯失表現最好的10天，報酬率將驟降至5.6%，錯失50天甚至會淪為負報酬，實證「 拉回即是多頭的加碼時機 」。

盲點二：狂盯庫存越看越焦慮！專家力勸：回歸紀律與觸價單

第2個致命錯誤則是投資人過度沉迷於「盯著未實現損益的跳動」。

小童長期觀察發現，不論是長期置產或做短線波段，許多人最常開啟的APP頁面並非K線圖或籌碼數據，而是損益報價。

他認為這種行為對實際操作毫無指標意義，因為策略應圍繞技術條件，而非損益數字。

若使用均線流派，只要沒跌破防守點就該獲利續抱；同理，若基本面如預期般盤整或觸及停損點，就應果斷調節部位，而非被虧損金額綁架。

小童指出，若擔心風險，現行券商軟體皆可設定觸價賣出與突破追價，投資人平時應做好資金調度，利用工具節省看盤心力，避免比較焦慮造成的盲目主觀操作。

盲點三：濫用「這次不一樣」！貪婪與恐慌交織致高位斷頭

小童直言，第3個錯誤是散戶總喜歡用「這次不一樣」的心態來嚇自己或催眠自己。

從2020年疫情引爆全球經濟危機，到2022年轉向升息、科技股泡沫化爭議，乃至去年的關稅利空，無數專家高喊崩盤，但最終指數皆從低點一路飆漲。

小童強調，市場是否反轉是由價格是否實質翻空決定，而非主觀猜測。令人憂心的是，「這次不一樣」更常被套用在多頭末端的貪婪追高。

許多人在起漲點質疑行情，卻在大漲後盲目追進，並高喊大行情才剛開始，最終在拐頭向下時，甚至跑去融資借錢逆勢加碼，直至面臨斷頭被全面洗出場。小童呼籲，維持優良的財務健康與理性評估現金流，才是安全搭上通膨順風車的唯一解方。

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