台北股市「極端非常態，過峰返中庸」新台幣開盤小貶1.5分

受美股四大指數收低，美元指數持續上漲至101.36。今早新台幣匯價以31.64元開盤，貶值1.5分。而台股則出現近千點的跌勢，市場並不意外，認為是「極端非常態、過峰返中庸」的健康修正。

在美伊談判傳出進展，荷姆茲海峽可望開通，油價應聲下跌之際，加權指數創高後拉回，同時美國科技類股也出現較大幅修正，似乎有短線利多出盡的味道。

匯銀分析，事實上台股近年的狂飆猛漲，股市市值接連超越英國、加拿大與印度而躋身為全球第第5 大的股市，已引發經濟學學家及國際媒體的側目。根據彭博報導，台灣借貸投機熱潮的狂熱程度，正迅速逼近網路泡沫時期的高峰；這從台股融資餘額站上6,000億元元大關，以及台灣各大券商因營運資金或融資額度不足紛紛展開籌資行動即可得到印證。

匯銀指出，「極端非常態，過峰返中庸」，台股受惠AI的大浪潮，今年經濟成長率有很大機率超過1成,絕非2000年網路泡沫足堪類比。但基本面的堅實，難免還是會受到籌碼面的干擾，尤其是Fed主席華許之前通膨重於就業等偏鷹派的談話後，即將公布的5月PCE物價指數更容易成為股市借題修正的理由。