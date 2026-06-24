快訊

土地公也敢惹…南投宮廟遭「倒插香」惹眾怒 專家曝施行者可能下場

丁學文專欄／全球迎超級IPO年 投資銀行卻成明日黃花？

MLB／恭喜！18歲右投賴謙凡加盟洋基 繼王建民、郭阜林後第3位台將

聽新聞
0:00 / 0:00

台北股市「極端非常態，過峰返中庸」新台幣開盤小貶1.5分

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

美股四大指數收低，美元指數持續上漲至101.36。今早新台幣匯價以31.64元開盤，貶值1.5分。而台股則出現近千點的跌勢，市場並不意外，認為是「極端非常態、過峰返中庸」的健康修正。

在美伊談判傳出進展，荷姆茲海峽可望開通，油價應聲下跌之際，加權指數創高後拉回，同時美國科技類股也出現較大幅修正，似乎有短線利多出盡的味道。

匯銀分析，事實上台股近年的狂飆猛漲，股市市值接連超越英國、加拿大與印度而躋身為全球第第5 大的股市，已引發經濟學學家及國際媒體的側目。根據彭博報導，台灣借貸投機熱潮的狂熱程度，正迅速逼近網路泡沫時期的高峰；這從台股融資餘額站上6,000億元元大關，以及台灣各大券商因營運資金或融資額度不足紛紛展開籌資行動即可得到印證。

匯銀指出，「極端非常態，過峰返中庸」，台股受惠AI的大浪潮，今年經濟成長率有很大機率超過1成,絕非2000年網路泡沫足堪類比。但基本面的堅實，難免還是會受到籌碼面的干擾，尤其是Fed主席華許之前通膨重於就業等偏鷹派的談話後，即將公布的5月PCE物價指數更容易成為股市借題修正的理由。

台北 美股 荷姆茲海峽

延伸閱讀

護國神山台積電開盤下殺55元 拖累台股大跌逾千點

彭博直擊台灣炒股狂潮…待業青年借錢買股 放話「隨便買都會賺」

台灣借錢買股暴增160%！6月違約破20億元 彭博警告風險

台股48K 大關盤中得而復失！賣壓湧現引震盪

相關新聞

AI行情下半場算力下沉終端！上游ASIC到下游IPC全爆發 專家點「2檔」轉型黑馬

過去三年，AI行情幾乎都集中在雲端那一端：GPU、HBM、CoWoS、ABF載板，這些股票早就漲到法人不敢追、本益比拉到天上。但大型語言模型（LLM）的Token消耗過快、推論成本居高不下，企業開始改用領域語言模型（DSLM），透過LLM蒸餾、參數剪枝與量化技術，把通用大模型壓縮成專為特定產業（製造、醫療、金融）客製化的小模型。 相比通用LLM，DSLM具備高隱私安全、領域高準確度、低傳輸延遲三大優勢，更重要的是，模型壓縮後體積大幅縮小，正好能塞進NPU這類低功耗端側晶片運行，直接把企業導入AI的硬體與算力成本砍掉一大截。

籌碼穩定股抗跌 中信金、聯發科等近日法人買超、融資減少

台股昨（23）日高檔停利賣壓湧現，終止連六紅。市場專家指出，短線漲多震盪加劇，中信金（2891）、聯發科法人買超、融資減少個股，籌碼經良性換手更趨於穩定，有利吸引短多買盤進駐，股價領漲抗跌。

股市大跌...9成散戶在重複犯錯！小童揭「3毀滅性操作」：錯過最佳10天報酬率暴跌

每逢股市迎來劇烈震盪，市場總充斥著非理性的恐慌情緒。財經YouTuber小童指出，無論投資人在數位金融時代如何調整操作，幾乎每一次盤勢面臨大幅拉回時，市場上皆有高達九成以上的散戶投資人，正在重複犯下同樣的毀滅性錯誤。 小童列舉出投資人最常忽略的3大盲點，直言這往往是自媒體與市場同溫層從未點破的殘酷真相，導致多數人一再痛失資產增值的黃金窗口。

護國神山台積電開盤下殺55元 拖累台股大跌逾千點

美股費半指數昨天大跌，台積電一開盤即大跌55元，拖累台股大盤指數一開盤就下殺超過千點，來到46047.89點，今天能否保住46,000點關卡成為觀盤重點，對此法人指出，台股雖創新高，但仍不敵逢高賣壓。

費半崩跌近8%！台積電失守5日線 台股一度暴跌逾千點、46K警鈴大作

美股四大指數昨夜全面收黑，費半指數重挫7.87%，台積電ADR大跌6.69%，拖累台指期夜盤狂瀉1,230點，市場避險情緒急速升溫。受此衝擊，7月台指期24日開盤下挫579點、至46,858點，集中市場指數隨後開低190.67點、報46,909.98點。在台積電開盤即失守5日線、五大權值股同步走弱下，大盤賣壓快速湧現，跌點一度擴大逾1,050點，不僅摜破5日線，46,000點整數關卡也面臨保衛戰。群創（3481）、元大台灣50正2（00631L）及友達（2409）交投火熱。

就市論勢／記憶體PCB 資金輪動

昨（23）日亞股因去槓桿導致大跌，記憶體類股為重災區，台股因高度連動半導體產業而同步重挫，台指期夜盤甚至出現恐慌性下殺，…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。