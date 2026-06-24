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護國神山台積電開盤下殺55元 拖累台股大跌逾千點

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
護國神山台積電開盤大跌55元拖累台股大跌逾千點。(路透)
護國神山台積電開盤大跌55元拖累台股大跌逾千點。(路透)

美股費半指數昨天大跌，台積電一開盤即大跌55元，拖累台股大盤指數一開盤就下殺超過千點，來到46047.89點，今天能否保住46,000點關卡成為觀盤重點，對此法人指出，台股雖創新高，但仍不敵逢高賣壓。

法人也特別指出，台股受惠 AI的大浪潮，今年經濟成長率有很大機率超過10%，絕非2000年網路泡沫足堪類比，但即使如此，法人認為基本面的堅實難免還是會受到籌碼面的干擾，尤其 Fed主席華許之前通膨重於就業等偏鷹派的談話後，本週將公布的5月 PCE 物價指數更容易成為股市借題修正的理由，因此法人建議，現階段操作仍以短進短出為主，波段布局則以低基期的趨勢題材股為優先，降低股市快速回檔的風險。

週二美股在美光財報公佈前夕，遭投資人大舉獲利了結，股價暴跌超過13%，拖累科技類股全面回檔，衝擊費半指數大跌 7.87%、Nasdaq 指數下跌2.21%，僅道瓊指數小跌 0.09%。

對此法人分析，台股週二加權指數開盤雖一度上漲 400 多點，再創歷史新高，但隨後高檔賣壓湧現，指數震盪翻黑，僅受惠漲價效應的功率元件族群，以及與 Intel 有合作題材的聯電較為強勢，終場加權指數下跌640.86 點以 47100.65 點作收。

法人也認為，在美伊談判傳出進展，荷姆茲海峽可望開通，油價應聲下跌之際，加權指數創高後拉回，大部份個股收跌，似乎有短線利多出盡的味道。

事實上台股近年的狂飆猛漲，股市市值接連超越英國、加拿大與印度而躋身為全球第5大的股市，已引發經濟學家及國際媒體的側目。

台股 台積電 護國神山

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