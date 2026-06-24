費半崩跌近8%！台積電失守5日線 台股一度暴跌逾千點、46K警鈴大作

每逢股市迎來劇烈震盪，市場總充斥著非理性的恐慌情緒。財經YouTuber小童指出，無論投資人在數位金融時代如何調整操作，幾乎每一次盤勢面臨大幅拉回時，市場上皆有高達九成以上的散戶投資人，正在重複犯下同樣的毀滅性錯誤。 小童列舉出投資人最常忽略的3大盲點，直言這往往是自媒體與市場同溫層從未點破的殘酷真相，導致多數人一再痛失資產增值的黃金窗口。

2026-06-24 10:23