費半崩跌近8%！台積電失守5日線 台股一度暴跌逾千點、46K警鈴大作
美股四大指數昨夜全面收黑，費半指數重挫7.87%，台積電ADR大跌6.69%，拖累台指期夜盤狂瀉1,230點，市場避險情緒急速升溫。受此衝擊，7月台指期24日開盤下挫579點、至46,858點，集中市場指數隨後開低190.67點、報46,909.98點。在台積電開盤即失守5日線、五大權值股同步走弱下，大盤賣壓快速湧現，跌點一度擴大逾1,050點，不僅摜破5日線，46,000點整數關卡也面臨保衛戰。群創（3481）、元大台灣50正2（00631L）及友達（2409）交投火熱。
美股昨夜遭空頭血洗！聯準會升息疑慮、美債殖利率飆升與AI產業擴張風險同步引爆賣壓，那指重挫2.22%、標普500指數跌1.44%，費半指數更崩跌7.87%，創近期最大跌幅。台指期夜盤隨之暴跌1,230點、收46,207點。
盤面上，五大權值股全面開低。台積電開低55元、報2,435元，台達電（2308）開2,030元、鴻海（2317）開255元、聯發科（2454）開4,480元、日月光投控（3711）開636元。
類股方面幾乎一片慘綠，光電、百貨貿易、資訊服務、生醫相對抗跌，塑膠、電子零組件、半導體等跌勢較重。
回顧台股23日表現，集中市場指數下挫640.86點、以最低點47,100.65點作收，日K線終止連六紅，總成交值擴大至1.6兆元。三大法人賣超483.41億元，包括外資賣超385.92億元、投信買超72.36億元、自營商賣超169.84億元。
法人指出，費半指數重挫與台指期夜盤暴跌1230點，將使台股短線技術面轉弱，後續須觀察月線支撐及外資逾7.6萬口空單變化。雖然AI與半導體股面臨獲利了結壓力，但台灣外銷訂單連16紅，基本面仍具支撐。本週聚焦美光財報與輝達股東會，操作宜保留資金彈性，逢回布局AI、先進封裝、高速傳輸及PCB等長線趨勢族群。
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