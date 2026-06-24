費半指數挫逾7% 投顧：台股創高後提防劇烈波動

記憶體與半導體類股出現拋售潮，美股費城半導體指數重挫7.87%，台積電美國存託憑證（ADR）收跌逾6%。投顧指出，台股受惠人工智慧（AI）基本面具支撐，但外資期貨淨空單持續增加至逾7.6萬口，昨天台股創高指數48218點的季線乖離逾19%，仍須提防行情劇烈波動。

在韓國記憶體業者大跌衝擊下，美國晶片股23日大幅波動，美光（Micron）與晟碟（SanDisk）跌幅超過13%，道瓊工業指數終場下跌45.87點或0.09%，收51666.84點；標普500指數下挫107.33點或1.44%，收在7365.46點；科技股為主的那斯達克指數挫跌579.56點或2.21%，收25587.04點；費城半導體指數重挫1152.21點或7.87%，收13482.51點。

台股23日早盤衝上48218.87點歷史新高，權值股台積電一度攻上2535元新天價，隨後獲利了結賣壓出籠，記憶體、被動元件族群賣壓沉重，終場加權指數收在當天最低點47100.65點，下跌640.86點，跌幅1.34%。

三大法人23日合計賣超台股483.6億元，其中自營商賣超169.84億元，結束連2買；投信買超72.16億元，終止連3賣；外資及陸資賣超385.92億元，終止連2買。

產業訊息方面，晶圓代工廠聯電自結5月歸屬母公司淨利新台幣84.49億元、年增2.03倍，每股純益0.68元。聯電為因應成本升高，下半年將展開漲價，明年更進一步全面調整價格。

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