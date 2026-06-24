台股狂震千餘點 專家：基本面護持 換手再攻

台股昨（23）日高低震盪1,118點，終場收跌1.3%。法人認為，台股雖漲多拉回，但仍力守各均線之上，雖然乖離不小，但買盤資金充沛，加上又有基本面護持，因此預期高檔震盪換手後，將先衝48,500點，再挑戰5萬點大關。

法人指出，就技術面來看，台股周一收盤才剛創歷史新高，昨日盤中又再翻新紀錄，雖然終場下跌收黑，不過指數仍守穩各均線之上，多頭排列不變。不過，日KD指標已進入80以上超買區，短線或有技術面修正可能。

再就台股基本面來看，由於雲端服務業者（CSP）AI資本支出目前仍持續擴張階段，帶動台灣 AI 供應鏈企業的獲利預期不斷上修，連動上市櫃企業獲利年增率市場也紛紛上調至40%。在強勁的基本面護持下，台股長線將持續正向樂觀。

而「台灣錢再次淹腳目」，投資人買盤資金充沛，除反映在融資餘額不斷走揚外，基金與ETF規模也屢攀新高；代表民間流動資金的M1B年增率自今年起開始大於M2年增率，顯示民間資金相當豐沛，也代表資金行情再啟。

凱基投顧董事長朱晏民認為，第3季需留意市場三大灰犀牛引起的震盪，包含聯準會政策路徑與長債殖利率、高利率環境可能造成科技股評價壓縮、GPU世代轉換過程可能出現良率瓶頸與出貨遞延現象。