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台股紅轉黑狂震千餘點 融資餘額一天蒸發112億 法人：漲多拉回看待

經濟日報／ 記者魏興中廖珮君／台北報導
台股示意圖。 記者余承翰／攝影
台股示意圖。 記者余承翰／攝影

台股昨（23）日閃見「48K」，早盤大漲477點，創下48,218點新高後，在短線獲利了結賣壓出籠及外資反手賣超下，指數高檔反轉翻黑，國家隊再度出手救援。終場指數大跌640點收47,100點，高低點差1,118點。

昨日大震，震掉部分散戶信心，集中市場融資餘額大減111.1億元，跌破6,000億元大關，降至5,939.2億元；櫃買市場則小減1.1億元至2,083.3億元，合計兩市場一天之內融資餘額蒸發112.2億元。

金管會表示，台股昨日跌幅1.34%，相較韓股日股，跌幅相對有限。金管會將持續關注國際情勢變化，必要時適時採取因應措施。金管會並公布截至22日融資擔保維持率仍有207.39%，維持高檔水準，尚無融資斷頭風險。

法人表示，台股本波自12日止跌轉彈以來，集中市場已連漲六個交易日，累積漲幅10.6%，中小型強勢股漲幅更是驚人，因此昨日櫃買市場賣壓尤其沈重，跌幅達2.8%，短多獲利了結並不意外，可暫以漲多拉回看待。

加權指數昨日早盤在台積電（2330）、聯發科（2454）、日月光投控（3711）等科技權值股連袂上漲激勵下開高53點，盤中一度創下48,218點新高，不過，隨市場獲利了結賣壓群起出籠，觸發程式交易賣盤湧現，加上外電報導SK海力士將放緩高頻寬記憶體（HBM4）擴充，轉將更多重心放在標準型DRAM市場，衝擊台廠的記憶體族股等人氣族群重挫，衝擊指數迅速翻黑，終場大跌1.34%，成交量擴增至1.6兆元。不過，相對鄰近的日、韓股各重跌3.5%、9.9%，韓國甚至多次台股跌幅相對輕微。

盤面個股及類股跌多漲少，上市櫃上漲家數僅399家，占比20.8%，其中台積電早盤一度漲25元、見2,535元新高，終場下跌20元收2,490元。

千金股也一片慘綠，除創新服務、雍智科技亮燈漲停，其餘下跌居多。因欣興退出千金股行列，檔數減少一檔至53檔。

三大法人共計賣超台股483.4億元。其中外資賣超385.9億元，轉買為賣；投信買超72.3億元，轉賣為買；自營商賣超169.8億元，轉買為賣。八大公股行庫則逢低護持，買超178.6億元。

凱基投顧董事長朱晏民、富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧總經理黃文清等指出，觀察昨日台股盤面結構，電金權值股雖普遍下跌，但也有個股輪動上漲；反倒是漲多中小型電子股拉回，使櫃買市場賣壓沈重。

台股技術面短中長期多頭格局仍相對穩健，但正乖離擴大，漲多拉回壓力漸增。逢回建議布局包括記憶體、玻纖布、先進封裝、成熟製程、被動元件、矽晶圓等族群；高現金股息殖利率股也是可趁機撿便宜的標的。

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